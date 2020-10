Economía

Cuando el actual mandatario dijo que de fijarse un sueldo base por hora de US$ 15 aumentarían los despidos en pequeñas empresas, a lo que su contrincante respondió que no hay evidencia de que por aumentar el mismo las empresas cierren.

Lo que comenzó como un debate tranquilo entre Joe Biden y Donald Trump, fue tomando fuerza a medida que avanzaba el reloj. A solo 12 días de la elección presidencial, los aspirantes a la Casa Blanca se volvieron a ver las caras en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, en el segundo y último encuentro antes de los comicios.

"¿Cómo lideraría el país durante esta próxima etapa de la crisis del coronavirus?" fue la pregunta que planteó la moderadora y periodista de NBC News, Kristen Welker, a los candidatos, lo que con el pasar de los minutos crispó el ambiente entre ambos.

En un tono calmado y sin insultos, el presidente Trump comenzó su intervención -advertido de que los micrófonos serían apagados cada vez que a un candidato no le tocara hablar- hablando de su experiencia personal con la infección, y diciendo que el coronavirus no era culpa de su adversario, sino de China.

Incluso cuando Biden advirtió que EEUU se encaminaba hacia un "invierno oscuro" bajo la administración republicana, argumentando que el mandatario "no tiene un plan claro y no hay perspectivas de que haya una vacuna disponible para la mayoría de las personas hasta mediados del próximo año", el presidente respondió que había tomado medidas rápidas para responder a la pandemia.

"No creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto", dijo Trump en un tono de particular respeto, indicando que "estamos abriendo nuestro país, hemos aprendido, estudiado y entendido la enfermedad que al principio no teníamos".

Quizás uno de los momentos más llamativo en este punto fue cuando el mandatario explicó que EEUU estaba aprendiendo a vivir con el Covid-19, algo que molestó a su adversario, quien respondió: "dice que estamos aprendiendo a vivir con eso, la gente está aprendiendo a morir con eso".

Al discutir sobre la reapertura de negocios y los beneficios de retrasar dicha acción en los puntos más altos de los contagios, el republicano acusó a su contrincante de ser demasiado apresurado para cerrar los mismos. Sin embargo, Biden aclaró que no se refería a cierres totales, sino a "financiar adecuadamente la reapertura para que se pueda hacer de manera segura", basándose en estándares definidos por la ciencia.

"Todo lo que hace es hablar de cierres", respondió Trump, criticando: "olvídense de él, sus gobernadores demócratas, Cuomo en Nueva York, miren California, Pensilvania, Carolina del Norte, los demócratas se han cerrado con tanta fuerza y ​​se están muriendo. Apoya a toda esta gente y de lo único que habla es de cierres. No cerraremos. Tenemos que abrir nuestras escuelas".

Sueldo mínimo: ¿decisión estatal o nacional?

Mientras Trump argumentó que el salario mínimo debería ser una decisión de cada estado, el demócrata respaldó el establecimiento de un sueldo base nacional de US$ 15 por hora, prácticamente el doble de los US$ 7,25 por hora actuales.

El mandatario aseguró que fijar una tarifa nacional más alta "no ayuda" a las pequeñas empresas. "¿Cómo estás ayudando a las pequeñas empresas cuando estás forzando salarios? Lo que se ha demostrado que sucede es que cuando haces eso, las pequeñas empresas despiden a muchos otros empleados", argumentó el republicano.

Incluso, al ser presionado por la moderadora, Trump declaró que "en algunos lugares, US$ 15 no está tan mal".

Frente a estos comentarios Biden señaló que quienes trabajan por tarifas de seis o siete dólares la hora tienen dos trabajos, porque uno de los dos está por debajo de la línea de la pobreza.

"Se merecen un salario mínimo de US$ 15. Cualquier cosa por debajo de eso lo pone por debajo del nivel de pobreza. Y no hay evidencia de que cuando se aumenta el salario mínimo, las empresas cierren", afirmó.

Adicionalmente, Trump repitió -como ya es habitual- su argumento de que "el mercado de valores colapsará" si Biden fuera elegido, a lo que este último respondió que un gran número de estadounidenses no invierte en el mercado. ″¿Qué pasa con la gente común?" le recordó el demócrata.

Responsabilidad de la ayuda fiscal

De la mano de la respuesta a la pandemia, en el encuentro incluso se abordó uno de los temas más discutidos -y para muchos urgente- en las últimas semanas en EEUU: el plan de estímulo para aliviar a la economía afectada por la pandemia.

Al ser consultado por la incapacidad de disponibilizar más apoyo, Trump criticó que no se ha acordado un paquete de ayuda por responsabilidad de la demócrata Nancy Pelosi, que no estuvo de acuerdo con la oferta de su administración. "Nancy Pelosi no quiere aprobarlo (...) Estamos listos, dispuestos y capaces de hacer algo", afirmó.

En respuesta al republicano, Biden argumentó que el Senado debería haber actuado antes, recordando que hay un proyecto de ley estancado en la Cámara de Representantes desde mayo. En la misma línea, criticó al oficialismo por oponerse a la ayuda a gobiernos locales y estatales, que han advertido que tendrían que comenzar a despedir funcionarios por falta de recursos.

Según la Reserva Federal, la falta de estímulo fiscal, o que este llegara muy tarde, podría debilitar y retrasar la recuperación económica de EEUU, la cual habría comenzado, pero no estaría garantizada.

El sistema de salud, el racismo, la inmigración, las finanzas personales de Trump y el cambio climático fueron otros de los temas que marcaron la discusión del último debate antes de las elecciones del 3 de noviembre.