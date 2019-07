Críticas de Trump marcan inicio de negociaciones con China para destrabar la disputa comercial

Economía

La segunda potencia mundial disparó de vuelta apuntando a que la violencia de las protestas en Hong Kong es una “creación de EEUU”.

Ayer el mundo volvió a poner sus ojos sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por el inicio de una nueva ronda de negociaciones en Shangái para lograr un acuerdo que frene la imposición mutua de aranceles, que ya superan los miles de millones de dólares. Esto a un mes de la tregua que pactaron los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la última reunión del G20.

Mientras en China estaban reunidos el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con el viceprimer ministro chino, Liu He, Trump arremetió una vez más en contra del país asiático a través de Twitter. “China lo está haciendo muy mal, su peor año en 27 años”, escribió el mandatario estadounidense, agregando que supuestamente la nación “empezaría ahora a comprar productos agrícolas estadounidenses, pero no hay signos de que vayan a hacerlo”.

Este era uno de los puntos cruciales para que Trump no imponga nuevos aranceles a importaciones chinas avaluadas en US$ 300 mil millones, además del retiro de ciertas restricciones sobre Huawei. Aprovechó, también, de increpar a Beijing, afirmando que si bien su equipo está negociando con sus representantes, “ellos siempre cambian el trato a último minuto a su propio beneficio”.

Los comentarios no terminaron ahí: más tarde -y en tercera persona- el presidente afirmó que “China ha perdido 5 millones de puestos de trabajo y 2 millones de empleos manufactureros debido a los aranceles aplicados por Trump. Trump puso de rodillas a China, y Estados Unidos lo está haciendo genial”.

A pesar de que el mandatario estadounidense se ha mantenido fiel a su estilo desde la reunión en Osaka, algunos albergaban esperanzas de que la batalla arancelaria entre las dos potencias pudiera llegar a buen puerto.

Pero ese optimismo duró poco, lo que hizo caer a los mercados en Europa y EEUU. Además de los comentarios de Trump, desde la Casa Blanca ya habían irritado al gobierno de Xi el viernes.

¿La razón? El jefe de Estado comentó sobre la posibilidad de que China deje en stand by las negociaciones de un acuerdo comercial hasta después de las elecciones del próximo año, con la intención de negociar mejores condiciones para el país con otro presidente de EEUU: “Creo que probablemente China dirá ‘esperemos’”, dijo.

Sin embargo, en línea con las demás críticas, Trump fue más severo sobre este tema y aseguró que “el problema con que ellos esperen es que si, y cuando gane (la próxima elección presidencial), el acuerdo que van a lograr será mucho más duro que el que estamos negociando ahora... o incluso, podría no haber acuerdo. Tenemos todas las cartas; nuestros líderes pasados nunca las tuvieron!”, sentenció.

Beijing no se queda atrás

El revuelo causado por los tuits del presidente Trump no fue en vano. China no se quedó callada y también lanzó dardos hacia Washington.

Según Bloomberg, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que la violencia en las protestas desatadas en Hong Kong fue una “creación de EEUU”, luego de las declaraciones del lunes del secretario de Estado, Mike Pompeo, el lunes, cuando comentó que esperaba que “los chinos hagan lo correcto” en esta materia.

“Está claro que Pompeo se ha puesto en una posición incorrecta y todavía se considera a sí mismo jefe de la CIA”, manifestó Hua, apuntando al anterior cargo del secretario en el organismo.“Puede pensar que los actos violentos en Hong Kong son razonables porque, después de todo, esto es una creación de EEUU”, dijo.

Todo esto se suma a los comentarios del mismo ministerio chino la semana pasada, cuando emplazaron al gobierno estadounidense y al de Reino Unido a eliminar su “mano negra” de las protestas, ya que desde Beijing postulan que desde Washington y Londres hacen declaraciones que solicitan que China respete los derechos de los manifestantes, a lo que el Departamento de Estado de la administración Trump tildó de “ridículo”.

Ganacias de Huawei crecen a pesar del veto de EEUU

La tecnológica china Huawei obtuvo un 23,2% más de ingresos durante el primer semestre, totalizando sus ganancias en unos US$ 58.274, a pesar del veto a la firma que impuso el gobierno de Estados Unidos, por considerarla como un riesgo para la seguridad nacional. La cifra se respaldó en la venta de tablets -que subió en 10%- y la entrega de 118 millones de teléfonos inteligentes, lo que equivale a un aumento de 24% anual.

Si bien destacó el desempeño de la empresa, el presidente de la firma, Liang Hua, explicó que la prohibición comercial, que entró en vigor a mediados de mayo, "ha tenido cierto impacto en nuestro desarrollo, pero su alcance y extensión son controlables". En esa línea, el ejecutivo también anticipó inconvenientes para lo que resta de 2019: "Dada la base que establecimos en la primera mitad del año, continuamos viendo crecimiento incluso después de haber sido agregados a la lista (negra) de entidades. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades por delante. Las tenemos, y pueden afectar al ritmo de nuestro crecimiento a corto plazo".