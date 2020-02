¿Cuánto vale Bloomberg?

Economía

El empresario Michael Bloomberg continúa allanando su camino hacia la Casa Blanca. Unas horas después de anunciar un paquete de medidas para endurecer las reglas de Wall Street, fuentes oficiales de su campaña comunicaron que el magnate plantearía la venta del gigante de los medios Bloomberg si se convierte en presidente en las elecciones de noviembre de 2020.

El futuro de la compañía fundada hace 40 años se ha puesto en el foco desde que el exalcalde de Nueva York decidió oficialmente sumarse a la carrera de las primarias para ganar la candidatura demócrata y, posteriormente, buscar la presidencia número 46 de Estados Unidos en sustitución de Donald Trump.

La venta de Bloomberg no sería, sin embargo, fácil. La compañía no cotiza en Bolsa, pero algunas fuentes le dan un valor de más de US$ 40 mil millones. El candidato a presidente controla un 88% del capital, después de recomprar un 20% en 2008 por US$ 4.500 millones en manos de Merrill Lynch. La operación dio entonces a Bloomberg un valor de mercado de US$ 22.500 millones.

Se estima que la empresa de medios alcanza una facturación de US$ 10 mil millones anuales, la mayoría de los cuales proceden de los ingresos por la suscripción a Bloomberg Terminal, donde ofrece una completa información financiera. El grupo también controla emisoras de radio, Bloomberg TV y la revista Businessweek.

La intención del magnate, si gana la Casa Blanca, es incluir Bloomberg en un fideicomiso para que, posteriormente, un administrador se encargue de la venta, de la que estarían excluidas firmas extranjeras y de capital riesgo. Los fondos recaudados se destinarían a actividades filantrópicas. Cuando ocupó la alcaldía de Nueva York en 2002, Bloomberg renunció al puesto de consejero delegado de su empresa, cargo que recuperó en 2014, pero no se planteó el traspaso.

Su intención ahora es desligarse del actual presidente, Donald Trump, frecuentemente acusado de conflictos de interés por sus negocios inmobiliarios.

Sube en las encuestas

Michael Bloomberg está ganando peso en las encuestas, donde ha pasado del 4% de los apoyos en diciembre al 19% actual, sólo por detrás de Bernie Sanders (31%). Ese nuevo porcentaje le permitió participar ayer por primera vez en el debate demócrata en Las Vegas.

El millonario neoyorquino ha renunciado a las primarias que se han celebrado hasta ahora y saldrá por primera vez a escena el martes 3 de octubre, cuando 16 estados votan de manera simultánea. La fortuna de Bloomberg, valorada en US$ 63 mil millones, le permite partir con ventaja respecto a su rivales. Mientras el magnate de 78 años autofinancia su campaña, el resto depende de las donaciones. De momento, Bloomberg se ha gastado más de US$ 400 millones en anuncios para el súpermartes del 3 de octubre.

En el reñido proceso electoral, el octavo hombre más rico del mundo está tratando de desligarse de Wall Street. El exalcalde de Nueva York ha presentado un plan que supone un considerable endurecimiento de las reglas del mercado.