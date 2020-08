Dato’ Rohana Mahmood: “Hay que subir a las PYME al carro de la transformación digital, que es clave para la continuidad del negocio”

Economía

La empresaria destacó que el foco de la ayuda debe estar puesto en este sector, que representa un 97% de las empresas de las 21 economías.

La posta la tiene ahora Malasia. Luego de que Chile presidiera el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) el año pasado, con una cumbre de líderes que no se pudo realizar por el estallido social, en 2020 el desafío quedó en manos del país asiático. Y la tarea es ardua, con el mundo enfrentando la pandemia más severa en años.

El Consejo Asesor Empresarial (ABAC) -cuya secretaría en Chile la tiene la Fundación Chilena del Pacífico- está presidido por una mujer, Dato’ Rohana Mahmood, presidenta y fundadora de RM Capital Partners, un fondo de capital privado, y directora en varias empresas.

“Como presidenta de ABAC y como mujer, si se mira a los países que tienen a mujeres como primeras ministras y presidentas, han tenido un manejo mucho mejor del Covid-19 que otros países. Un ejemplo es Nueva Zelanda, soy una gran admiradora de Angela Merkel, también tenemos a Islandia y Noruega”, dice en entrevista con DF.

- ABAC es un grupo de líderes empresariales. ¿Cuán importante es la coordinación entre los empresarios y gobiernos para enfrentar el impacto económico del Covid-19?

- Los ABAC no somos un grupo empresarial, sino 63 líderes empresariales designados por los líderes de APEC, tres por cada economía. La coordinación entre los empresarios y los gobiernos está en la naturaleza de la fundación de APEC. La cooperación es extremadamente importante al enfrentar los temas económicos en un día normal. Pero cuando tenemos al Covid-19 es aún más importante. El desafío sanitario y económico que representa la pandemia no tiene precedentes. Y no hay ningún gobierno en el mundo que pueda enfrentarlo solo. Necesitan ayuda de los empresarios cuando quieren aplicar moratorias a los préstamos para quienes están afectados, para sumar instalaciones médicas, equipos y suministros.

- ¿Cuál es la importancia de APEC en este contexto?

- El valor al enfrentar la crisis yace en el hecho de que permite compartir mejores prácticas y experiencias. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene sólo 25 fallecidos y no tuvo casos nuevos en más de 100 días. Y Brunei. Estos son países pequeños, Nueva Zelanda tiene casi 5 millones de habitantes y Brunei 450 mil personas, pero han sido capaces de hacer algo. Los miembros de APEC también pueden acordar iniciativas. Tenemos una declaración sobre el movimiento de bienes esenciales entre las 21 economías que los compromete a mover suministros médicos y alimentos. APEC no es vinculante, pero puede hacer muchas cosas. Los gobiernos pueden tomar ideas y sugerencias. Lo más importante es avanzar juntos, porque así se detiene la disrupción de las cadenas de suministro, tanto de suministros médicos como de financiamiento, inversión, alimentos y productos agrícolas, para combatir la pandemia de forma rápida.

- En esa línea ¿cuál es la importancia de mercados libres y abiertos durante este período?

- La razón de vivir de APEC son los mercados y la inversión libre y abierta. Es importante que esto se mantenga durante la pandemia para minimizar su duración. Cuando se tienen mercados libres y abiertos se puede impulsar el comercio. Si se restringe el flujo de bienes, por ejemplo, se alienta que otros países adopten acciones similares. Malasia produce 70% de los guantes de goma del mundo. ¿Te imaginas si se suspendiera el comercio con Malasia? Tuvimos llamadas con varios gobiernos de APEC y nos dijeron que teníamos que ayudarlos, mantener nuestro comercio para que nos pudieran comprar. Debemos mantener abierta nuestra cadena de suministro. Los productores agrícolas, como Chile, también deben hacerlo.

Foco en las PYME

- ¿Qué sector debería ser prioritario en recibir apoyo financiero?

- Hay 21 economías en APEC y las micro, pequeñas y medianas empresas representan 97% de cada una de esas economías. Los gobiernos deberían mirar a esas PYME y darle prioridad en términos de apoyo financiero. Si no me equivoco, la ayuda se ha destinado a enfrentar los desafíos operacionales, la liquidez y adivina qué más… las quiebras, porque empresas de todos los sectores han debido cerrar por completo. La mayoría de las economías tienen paquetes de estímulo y préstamos especiales. En Malasia los bancos han acordado una moratoria a los pagos por seis meses, y a los sectores críticos se les va a extender hasta fin de año. Las PYME contribuyen con casi un 30% del PIB y un 50% del empleo. Aportan inclusividad porque emplean mujeres, jóvenes y personas subrepresentadas.

- ¿Qué medidas han demostrado ser las más efectivas?

- Además de la liquidez, apoyo financiero y ley de quiebras, quiero destacar la importancia de subirse al carro de la transformación digital, que es clave para la continuidad del negocio. Las pequeñas empresas no tenían el financiamiento para tener presencia online. Esta crisis es una oportunidad para que los gobiernos las sumen al carro digital. En los próximos tres a cinco años, si no tienes presencia online, no te transformas, eres carne muerta, tan simple como eso.

- ¿Cree que estemos en un punto de inflexión para el e-commerce?

- La mayoría de los países todavía tienen algún tipo de cuarentena. Las actividades diarias se han trasladado a Internet: el trabajo, la educación, el consumo. Se ahorra tiempo y se ahorra dinero, pero es necesario asegurar un ambiente seguro para que estas actividades florezcan. Este es un gran tema y en APEC lo estamos mirando. Una de las cosas que destacamos en nuestro reporte a los ministros es la importancia de la inversión en infraestructura digital. Soy una creyente de que debe ser accesible y barato. Al mirar el e-commerce hay que preocuparse de la infraestructura digital, un ambiente seguro, reforma regulatoria, ciberseguridad. De ahora en adelante esto va a despegar.

- Y eso incluye entregar a las PYME herramientas para sumarse al comercio electrónico.

- Absolutamente. Se necesitan herramientas, hay que capacitar a la gente, porque además se enfrentan a los millennials que tienen negocios online. Eso no se puede hacer sin los gobiernos y tampoco sin los líderes empresariales.

- Ya hablamos de cómo enfrentar la situación actual, ¿qué medidas podrían cimentar la recuperación hacia el futuro?

- Hablamos sobre cómo sobrevivir a la crisis, ¿pero qué pasa después? En nuestro reporte planteamos dos puntos. El primero es el impacto inmediato del Covid-19. Esto incluye: asegurar que los mercados estén abiertos para los bienes y servicios esenciales, asegurar que se minimice la disrupción de la cadena de suministros, apoyar a las PYME y apalancar la conectividad digital. El segundo es establecer la base para la recuperación económica.

Los tres puntos clave de la recuperación son, en primer lugar, el rol central del comercio y la sustantabilidad. El segundo es que debemos trabajar juntos para asegurar y planificar la reapertura de fronteras. Tenemos que empezar a hablar de esto. Cada día entre 4 mil y 5 mil malayos cruzan la frontera para trabajar en Singapur, eso no se puede detener. Por último -y este es mi mensaje más importante a los líderes de APEC- desarrollar un marco regional para un crecimiento sostenible. Nadie sabe cuánto va a durar esto, por eso es necesario preparar el mediano y largo plazo.

"En Malasia la política no ha interferido en la salud pública"

- ¿Cómo evalúa el manejo de la crisis por parte del gobierno de Malasia?

- Tenemos un poco más de 9 mil casos y hasta la fecha hemos tenido alrededor de 125 fallecidos en un país de más de 30 millones de habitantes. Esto es increíble. La política no ha interferido en la salud pública. Y es por eso que hemos podido hacer eso. Si rompes las reglas, te arrestamos y te metemos en la cárcel. Nos hemos concentrado sólo en la seguridad de la salud pública y eso el gobierno lo ha hecho muy bien.

Lo segundo es que el foco está en las micro, pequeñas y medianas empresa. Hemos implementado paquetes de estímulo y moratorias a los préstamos bancarios. Hemos abordado el desafío de la seguridad de la salud pública. Abordamos la continuidad de las empresas, pero cada economía tendrá un desafío diferente. No somos Nueva Zelanda, Singapur o Brunei, que son muy pequeños. Malasia y Chile son casi del mismo tamaño. Hemos hecho muchas cosas, pero al final del día, hay que establecer las bases de un plan económico muy fuerte para los próximos cinco años, que es lo que yo creo que durará el impacto.