Déficit comercial de bienes de EEUU disminuye a su menor nivel en tres años

Economía

La brecha disminuyó a US$ 63.200 millones, desde US$ 66.800 millones el mes anterior, según datos del Departamento de Comercio.

El déficit comercial de mercancías de Estados Unidos se redujo inesperadamente por tercer mes consecutivo en noviembre al menor déficit en tres años, ya que las exportaciones aumentaron y las importaciones bajaron, en la última señal de que el crecimiento económico se mantiene firme a fin de año.

La brecha disminuyó a US$ 63.200 millones, desde US$ 66.800 millones el mes anterior, según datos del Departamento de Comercio publicados hoy y que se comparan con las previsiones de un aumento a US$ 68.700 millones. Las exportaciones aumentaron 0,7% mientras que las importaciones cayeron 1,3%.

La nueva disminución del déficit comercial ayudará a impulsar el crecimiento de EEUU en el cuarto trimestre. Las importaciones fueron un ligero lastre para el Producto Interno Bruto en los dos períodos anteriores, mientras que las exportaciones de bienes proporcionaron un ligero viento de cola en el tercer trimestre después de pesar en el período anterior de tres meses.

Tregua comercial

El informe llega después de que EEUU y China acordaran este mes la primera fase de un acuerdo comercial en el que Washington reducirá los aranceles y al menos calmará temporalmente los temores de una guerra comercial en aumento entre las dos economías más grandes del mundo.

El viceprimer ministro chino, Liu He, encabezará una delegación a Washington el sábado para firmar el acuerdo, informó hoy el medio local South China Morning Post.

Las exportaciones se vieron impulsadas por un aumento de 3,4% de los productos automotrices y un aumento de 2,6% de los bienes de consumo, mientras que las importaciones disminuyeron en suministros industriales, productos de consumo y bienes de capital.

El informe también mostró que los inventarios minoristas cayeron 0,7% en el mes ya que los inventarios mayoristas tuvieron pocos cambios. Los analistas observan estos números para ajustar las estimaciones de crecimiento económico durante el trimestre.

Las exportaciones e importaciones de bienes representan aproximadamente tres cuartas partes del comercio total de EEUU.