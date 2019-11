Déficit comercial de EEUU cae 4,7% en septiembre en medio de guerra arancelaria

Economía

Más allá de la caída en la brecha comercial, el país registró una caída generalizada en las importaciones y exportaciones. También anotó su primer superávit petrolero desde 1978.

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo 4,7% a US$ 52.500 millones en septiembre, gracias en parte al primer superávit petrolero del país. A nivel general, sin embargo, tanto las importaciones como las exportaciones bajaron debido al aumento de los aranceles a nivel global y la desaceleración de la economía mundial.

Estados Unidos importó menos autos pero también vendió menos unidades en el extranjero. Además importó menos celulares y juegos pero vendió menos alimentos y bebidas en el exterior.

El déficit comercial de agosto, en tanto, fue corregido levemente al alza, con US$ 55.040 millones.

Si bien el superávit petrolero de US$ 252 millones fue el primero desde 1978, reflejó tanto un descenso en las exportaciones de crudo estadounidense como un mayor declive en las importaciones de petróleo extranjero, posible consecuencia de la reciente debilidad en las manufacturas.

Intercambio con China

El déficit comercial con China, por su parte, en el foco de la actual guerra comercial, se redujo en US$ 100 millones a US$ 31.600 millones. Las exportaciones a la potencia asiática cayeron en US$ 800 millones en septiembre, mientras que las importaciones retrocedieron en US$ 1.000 millones.

Ajustado por inflación, el déficit en el comercio de bienes bajó US$ 3.100 millones a US$ 82.600 millones en septiembre.