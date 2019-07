Déficit comercial de EEUU llega a máximo en cinco meses tras alza de importaciones

Economía

Las tensiones arancelarias entre EEUU y China han afectado el comportamiento natural de la actividad aduanera, con exportadores e importadores tratando de adelantarse a la disputa comercial entre las dos principales economías del mundo.

El déficit comercial de Estados Unidos llegó a un máximo en cinco meses en mayo, debido al alza de las importaciones de bienes, probablemente a medida en que las empresas se abastecían de prodcutos antes de la anunciada aplicación de aranceles a productos chinos.

El Departamento de Comercio dijo hoy que el déficit comercial subió 8,4% hasta los US$ 55.500 millones, mientras que la cifra para abril fue revisada al alza -a US$ 51.200 millones, desde los US$ 50.800 millones reportados previamente., lo que demostró que la brecha fue mucho más amplia ese mes.

El déficit comercial con China, un foco de la agenda "America First" del presidente Donald Trump, aumentó 12,2% a US$ 30.200 millones, con un aumento de las importaciones del 12,8%.

Y es que las tensiones arancelarias entre ambos países han afectado el comportamiento natural de la actividad aduanera, con exportadores e importadores tratando de adelantarse a la disputa entre las dos principales economías del mundo.

En detalle

En mayo, las importaciones de bienes subieron 4% a US$ 217 mil millones, impulsadas por el sector de los vehículos motorizados y sus partes disparándose US$ 2.300 millones a un máximo histórico. También hubo grandes avances en las compras de bienes de capital y suministros industriales y materiales.

En tanto, las exportaciones subieron 2,8% a US$ 140.800 millones.

Cuando se ajusta por inflación, el déficit comercial de bienes aumentó de US$ 4.800 millones a US$ 87 mil millones en mayo. El alza en el llamado déficit comercial de bienes reales sugiere que el comercio podría ser un lastre para el PIB del segundo trimestre.