Derrota de Macri derrumba la bolsa y dispara al dólar ¿Qué temen los inversionistas?

Economía

El error de las encuestas, la desconfianza a un gobierno de los Fernández y la fragilidad de la economía fueron los factores que movieron al mundo financiero. El resultado obliga al gobierno a rearmarse de cara a las presidenciales de octubre.

La dura derrota que recibió el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en las elecciones primarias del domingo coloca al jefe de Estado, a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto y al resto del equipo de gobierno obligados a rearmarse de cara a las presidenciales de octubre y a buscar cómo garantizar la gobernabilidad en los 75 días que restan hasta que un nuevo Ejecutivo sea electo y hasta que éste asuma la conducción del país.

El mercado sintió ayer con fuerza el impacto de que el colapso del macrismo derivara en la casi irreversible victoria en dos meses más del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y es que la diferencia de 15 puntos entre las dos opciones políticas se considera prácticamente irremontable.

Al inicio de las operaciones, el dólar subió con fuerza hasta superar la barrera de los 60 pesos por dólar, para luego moderar su alza y cerrar 11 unidades por encima de la clausura del viernes en 53.

El índice bursátil S&P Merval, en tanto, se desplomó 37,9% hasta las 27.000 unidades, su segunda peor caída desde 1990.

Según Bloomberg, si se mide en dólares, el retroceso fue de 48% y se ubica como el segundo peor en un día “en cualquiera de las 94 bolsas de valores rastreadas” por la agencia.

Factores para el mercado

Para Carlos Ponce, economista argentino y académico de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, serían tres los factores que llevaron al mercado a reaccionar de esta manera tan “abrupta”.

El primero estaría relacionado a que nadie había anticipado una diferencia tan abismal entre los dos candidatos favoritos. “Antes de la elección ya estaba incorporado el riesgo de que Macri perdiera por unos pocos puntos, pero se esperaba que esto fuera remontable. Ninguna encuesta sugería que esto iba a pasar y, por lo tanto, los precios variaron abruptamente”, explicó en entrevista con DF.

Y es que el viernes, como reconoció también en la tarde de ayer el titular de la Casa Rosada, se conocieron algunos sondeos que apuntaban a que Fernández ganaría con una ventaja máxima de 5 puntos e incluso que Macri podría haber ganado las PASO por hasta 3 puntos.

Ahora, “la posibilidad de que gane Macri en octubre es casi ciencia ficción”, dijo Ponce.

De ello, se deriva el segundo factor que va relacionado a la desconfianza que genera una administración peronista, especialmente por el temor de que se reinstale el cepo cambiario, no se pague la deuda externa o se quiebre el acuerdo con el FMI.

El experto de la UAH relató que “hay una visión de que se puede volver a acciones poco ortodoxas; hay incertidumbre sobre si se va a seguir pagando la deuda externa, sobre los problemas de Argentina en cuanto a la deuda interna, y sobre las dudas de si Fernández tiene el poder político para hacer algo distinto”.

“Los mercados no creen que Argentina pueda mejorar con Fernández. No tiene el poder político para hacer lo que quiera y tampoco ha sido claro en sus propuestas. Y es que no hay mucho margen para hacer populismo por la situación actual del país”, agregó.

En cuanto al tercer elemento de evaluación por parte del mundo financiero, Ponce apuntó a que “la situación económica argentina actualmente es frágil también. Porque el gobierno de Macri se olvidó de hacer las tareas necesarias en materia fiscal”.

Sin embargo, tras explicar estos factores, el economista consideró que la reacción de ayer fue “un poco exagerada” y estimó que “en los próximos días podrían verse indicadores más moderados”.

“Lo que ocurrió con el dólar fue más como una respuesta de pánico”.

Impacto regional

Las expectativas de los agentes económicos y políticos también se sintieron fuera del país.

Los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay, al menos, sufrieron presiones sobre sus monedas desde la apertura de los mercados locales.

“Cada país toma sus propias decisiones”, sostuvo el Presidente chileno Sebastián Piñera al ser consultado por los resultados de la consulta popular en la nación trasandina.

Y aclaró que “en todo caso, lo de Argentina nos va a impactar”, aun cuando las economías están en situaciones diferentes.

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, fue un poco más allá y advirtió que su país podría ver una ola de migrantes huyendo desde Argentina si la elección presidencial permite que la izquierda vuelva al poder en esa nación.

“No queremos eso: hermanos argentinos que huyen hacia acá, viendo lo horrible que podría ser si el resultado de la votación del domingo se confirma en octubre”, dijo el mandatario.

El excapitán del Ejército ha sido un férreo crítico de los líderes de izquierda en la región y ha destacado su buena relación con Macri, con quien de hecho impulsó la firma del tratado comercial del Mercosur con la Unión Europea (UE) que se concretó en la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Bolsonaro, además, ha descrito a la expresidenta argentina Cristina Fernández, candidata favorita a la vicepresidencia, como una “izquierdista sinvergüenza”.

Macri ataca al kirchnerismo por la debacle del mercado

A pocas horas de reconocer su derrota en las primaras, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, brindó una conferencia de prensa acompañado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, en la que lanzó todos sus dardos en contra del kirchnerismo y aseguró que revertirá la elección en estos dos meses. "El cambio va a continuar", prometió.

"Tenemos mucho para recorrer. Toda elección es un mensaje y lo hemos escuchado. Estamos acá para seguir trabajando convencidos de que tenemos mucho para debatir y hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad de mostrar que el cambio continúa", dijo el mandatario.

Tras descartar que, por el momento, vaya a realizar un cambio en el gabinete y de instruir a su equipo de que le hicieran llegar propuestas para impulsar la economía, Macri se refirió a la reacción de los mercados y responsabilizó al kirchnerismo por la desconfianza que, a su juicio, imprime en el mundo financiero.

"De la euforia internacional del viernes, a partir de encuestas equivocadas, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a traer dinero, empleo. El lunes, ante el resultado adverso al gobierno, hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar volvió a subir con las consecuencias que esto tiene".

"Si en Chile dos fuerzas se miden, los mercados no pasan de una pequeña reacción. El kirchnerismo tiene que hacerse cargo de la desconfianza que está generando", agregó.

Consideró necesario que el peronismo haga autocrítica y se dedique a construir "la credibilidad que no tiene". "Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. No es fácil, porque ya gobernaron y tienen que hacer algo distinto", apuntó.

En tanto, el banco central aplicó ayer su primera medida post primarias para contener el fuerte avance -de más del 30%- del dólar frente al peso argentino y decidió subir la tasa de interés Leliq a 74%. También realizó tres nuevas subastas por US$ 105 millones.

Se adjudicaron 13.990 millones de pesos argentinos en letras a ocho días, con un rendimiento que marca un alza de más de 10 puntos frente al cierre de la semana pasada.

El viernes, la tasa había llegado a 63,38%, y acumulaba 15 jornadas consecutivas de avance.

Con el 74%, la tasa de política monetaria llegó a su mayor valor desde el 9 de mayo. Los valores actuales, a su vez, se encuentran por encima de las tasas de octubre de 2018, cuando la entidad puso en marcha su nuevo programa monetario acordado con el FMI.