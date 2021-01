Desempleados semanales en EEUU suben al máximo desde agosto y se acercan al millón

Economía

Si bien se esperaba que las solicitudes aumentaran a 795.000, el alza fue mayor, llegando a 965.000 solicitudes hasta el 9 de enero.

Habiéndose iniciado el segundo juicio político contra Donald Trump, la atención global está a la espera de que Joe Biden anuncie su primer y billonario plan de estímulo económico. Pero, lamentablemente, los datos laborales semanales llegan como un balde de agua fría, y recuerdan que la pandemia y sus impactos están lejos de terminar.

Y es que la semana que terminó el 9 de enero, 965.000 estadounidenses solicitaron beneficios luego de haber perdido su trabajo, en medio de cifras récord de contagios, fallecidos y nuevas restricciones, de acuerdo a lo informado por el Departamento del Trabajo.

Si bien el mercado esperaba un aumento a 795.000 solicitudes en la semana que recién pasó, el alza de las peticiones fue ampliamente superior, dejando atrás también al total del período previo, cuando 784.000 estadounidenses pidieron el beneficio.

Con esto, no solo se marca el primer aumento de las solicitudes en un mes, sino que además se reporta el total más alto desde la semana del 22 de agosto, cuando la entidad federal informó de más de un millón de nuevos desempleados.

Las solicitudes continuas, o sea quienes han solicitado el beneficio al menos por dos semanas consecutivas, experimentaron su primer alza desde fines de noviembre, creciendo en 199.000, para llegar a 5,27 millones en la semana que finalizó el 2 de enero.

Eso sí, el total de estadounidenses que reciben beneficios por desempleo de todo tipo por parte del gobierno se redujo en 800 mil, llegando a 19,2 millones de personas la semana previa.

A diferencia de las semanas anteriores, cuando solo algunos estados reportaban alzas, ahora varios se vieron afectados. Chicago, California y Nueva York experimentaron grandes aumentos, lo que se explicaría por las medidas más estrictas tomadas por las autoridades, las cuales están afectando a los restaurantes y bares, entre otros.

El dato de hoy llega cuando los mercados están atentos al anuncio que realizará esta noche Joe Biden, cuyo primer plan de estímulo económico podría llegar a los US$ 2 billones. El paquete contempla entregar un salvavidas a las familias norteamericanas en pagos directos por US$ 2.000, aumentando los US$ 600 aprobados de emergencia por el Congreso en diciembre, además renovar y ampliar los beneficios por desempleo que expiran en marzo, entre otros puntos.