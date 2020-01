Economía

Desigualdad en el mundo: las 2 mil personas más ricas del mundo tienen más que los 4.600 millones más pobres

En su informe "Time to Care", Oxfam dijo que estimaba que el trabajo de cuidado no remunerado realizado por mujeres sumaba al menos US$ 10,8 mil millones al año en valor a la economía mundial, tres veces más que la industria tecnológica.