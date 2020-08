Directores de empresas de EEUU presionan al Congreso para acordar un nuevo plan de estímulo

Economía

Los comentarios se dan en paralelo a las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas para lanzar un nuevo paquete, donde la piedra de tope son los beneficios semanales por desempleo, que vencieron la semana pasada.

Ya no es solo la ciudadanía la que espera que las autoridades políticas de Estados Unidos alcancen un nuevo plan de estímulo para apoyar a la golpeada principal economía del mundo, ya que hoy más de 100 directores ejecutivos de empresas del país se sumaron al debate.

Si bien la principal piedra de tope entre la Casa Blanca y el partido Demócrata son los subsidios por desempleo, a través de una carta los ejecutivos de Starbucks, Alphabet, Walmart y otras 100 firmas norteamericanas pidieron al Congreso que en la nueva ronda de estímulo se brinde más apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del país.

En la misiva, el grupo validó la propuesta presentada por republicanos y demócratas, que busca destinar US$ 520 mil millones a entregar préstamos a bajo interés y que en parte se puedan condonar para las firmas de menor tamaño afectadas por la pandemia.

El monto, esperan los directivos, sería una extensión del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, su sigla en inglés), que está vigente desde comienzos de año, pero que ha recibido fuertes críticas ya que empresas de mayor tamaño han accedido a los beneficios.

La presión se realiza, entonces, en medio de álgidas negociaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca, quienes hoy retomarán las conversaciones para acordar un nuevo plan de estímulo que restituya -o encuentre otra solución- a los beneficios por desempleo que vencieron la semana pasada, que apoyaban a más de 25 millones de personas.

Los demócratas, entonces, buscan extender el beneficio en su totalidad de US$ 600 idealmente hasta marzo, pero al menos hasta fin de año, mientras que los republicanos plantean reducirlo a US$ 200 para incentivar la vuelta al trabajo. Dada la falta de entendimiento, la Casa Blanca estaría considerando actuar unilateralmente si no se alcanza un consenso, consignó el Washington Post sin dar mayores detalles.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, lamentó ayer que las partes siguen muy separadas y ve lejano un posible acuerdo, pese a la urgencia de todos los involucrados, incluido el mismo presidente Donald Trump.

Pero durante la mañana de hoy, la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, destacó que durante el fin de semana las partes siguieron conversando, y sin admitir un acercamiento entre las posturas, comentó: "Bueno, veamos cuando nos reunamos hoy", agregando que "es absolutamente esencial que lleguemos a un acuerdo".

¿Qué implica eliminar los subsidios por desempleo?

Si bien las opiniones están divididas, hay quienes advierten que retirar el estímulo tendría un impacto directo en el consumo. "El tamaño y el alcance del paquete serán importantes. Cualquier reducción en los beneficios por desempleo tendrá un impacto desproporcionado en el gasto del consumidor, ya que afectará al segmento mismo de la población que gasta prácticamente cada centavo de ingresos ", planteó Bob Schwartz de Oxford Economics en un comentario.

Además, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, señaló que si bien hay quejas de que el ahora expirado beneficio dificultaba la contratación, los datos no muestran que perjudiquen al mercado laboral en general.

"Si bien puede haber dificultado la contratación en ciertas empresas individuales, ha ayudado a crear empleos, porque ha ayudado a impulsar el gasto de los consumidores, por lo que el efecto neto probablemente haya sido positivo para la economía en el empleo", comentó a Bloomberg TV.

Las negociaciones entre autoridades se dan en medio de críticos datos económicos, ya que el jueves se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre se desplomó 32,9%, el máximo registrado en la historia del país.

Pero por otro lado, este viernes se publica el desempleo de julio, que se estima siga mejorando y baje a 10,5% desde la tasa de 11,1% del mes previo.