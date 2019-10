Draghi da última conferencia como presidente del BCE y ofrece sombría visión de la economía

Economía

Mario Draghi presentó una evaluación sombría de la economía de la eurozona en su última conferencia de prensa como presidente del Banco Central Europeo, pocas semanas después de que desatara la ronda de estímulo más controvertida de su mandato.

Draghi dijo que "un crecimiento más débil" estaba retrasando el paso de un crecimiento salarial más fuerte hacia la inflación, e indicó que el mercado laboral ha perdido algo de fuerza. Descartó una referencia al "sólido" crecimiento del empleo y dijo que los riesgos para las perspectivas están "a la baja", un cambio con respecto al lenguaje anterior que decía que estaba "inclinado" de esa manera.

En lo que el jefe del BCE calificó como una decisión unánime, los formuladores de política mantuvieron sin cambios el estímulo monetario hoy, seis semanas después de recortar las tasas de interés y reiniciar las compras de bonos. Una gran cantidad de fijadores de tasas actuales y previos, incluidos Jens Weidmann de Alemania y Robert Holzmann de Austria, se ha pronunciado contra el último impulso monetario de Draghi en septiembre.

Dado que Alemania probablemente está en recesión y que datos muestran que la debilidad en la fabricación se está extendiendo al mercado laboral, "todo lo que ha sucedido desde nuestras decisiones de política monetaria ha demostrado ampliamente que la determinación del Consejo de Gobierno de actuar de manera sustantiva estaba justificada", dijo Draghi.

Después de ocho años a cargo, el italiano se marcha en un momento de crecimiento económico más lento y un arsenal monetario agotado. Alemania, la potencia regional, está obstaculizada por problemas en la industria del automóvil, y la guerra comercial mina la confianza y la inversión.

Draghi cambió el curso de la crisis de endeudamiento de la región con su famosa frase "lo que sea necesario", pero no ha logrado cumplir el objetivo de inflación de la institución. El crecimiento de los precios es inferior al 1%, en comparación con el objetivo de poco menos de 2%.

En la conferencia de prensa, Draghi dijo que existe la necesidad de una "postura altamente acomodaticia de la política monetaria durante un período prolongado".

"Las medidas de inflación subyacente permanecieron en general en silencio y los indicadores de expectativas de inflación se mantienen en niveles bajos", dijo.

La tasa de depósito se encuentra en un mínimo histórico de -0,5%, con una promesa de nuevo recorte nuevamente si es necesario, y no aumentará hasta que la inflación converja "sólidamente" con la meta. La expansión cuantitativa comenzará el próximo mes con compras de activos de 20.000 millones de euros (US$ 2 mil millones) al mes, y no terminará hasta "poco" antes de la primera subida de tasas.

Economistas no pronostican que el BCE eleve las tasas antes de finales de 2022, lo que significa que la presidenta entrante del BCE, Christine Lagarde, heredará la postura expansionista, así como las divisiones entre los miembros del Consejo de Gobierno sobre su promulgación.

Cuando se le preguntó cómo evaluaría su mandato, Draghi respondió que sentía que era alguien que había intentado "cumplir de la mejor manera posible".