Economista jefe del FMI considera que la integridad de los datos es primordial tras escándalo del Doing Business

Economía

"Tenemos muchos controles y contrapesos: varios departamentos, varias economías que revisan nuestros pronósticos de datos, así que me siento bien acerca de dónde estamos", afirmó Gita Gopinath.

La economista en jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, dijo que la integridad de los datos de la organización es primordial y que confía en sus procesos.

"Damos una importancia increíble a la integridad de los datos en el FMI", dijo a Guy Johnson y Alix Steel en una entrevista en Bloomberg Television el martes, reiterando sus comentarios previos en la presentación del Panorama Económico Mundial (WEO). "Tenemos muchos controles y contrapesos: varios departamentos, varias economías que revisan nuestros pronósticos de datos, así que me siento bien acerca de dónde estamos", afirmó.

Los comentarios de Gopinath se producen después de que el directorio del prestamista revisara las acusaciones de que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, influyó indebidamente en una clasificación del Banco Mundial sobre el clima empresarial de China. Después de una revisión, la junta dijo el lunes que su investigación no demostró de manera concluyente que Georgieva desempeñó un papel inadecuado en el informe Doing Business 2018.

Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial de 2017 a 2019, negó las acusaciones y le dijo al directorio del FMI que el informe "no caracterizó con precisión mis acciones" ni "describió con precisión mi carácter o la forma en que me he comportado durante un largo período de tiempo".

Se espera que el FMI entregue un análisis imparcial y sirva como un intermediario honesto y un asesor riguroso entre los gobiernos, especialmente aquellos que buscan su ayuda.

"Personalmente, nunca me he enfrentado a esa presión", dijo Gopinath cuando se le preguntó si había sido presionada para que los datos se ajustaran a alguna narrativa en particular.