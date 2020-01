EEUU dice que dejará de considerar a China como manipulador de divisas ad portas de fase uno

Economía

La traducción del documento, además, añadió calma, luego de que el gigante asiático mantuviera los compromisos asumidos durante las negociaciones.

Mañana será una jornada clave en Washington. La firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se llevará a cabo en la Casa Blanca, y la preceden dos buenas noticias: la exclusión de China de la lista de manipuladores de divisas -tras ser añadido en agosto por la administración de Trump-, y la mantención de los términos del documento de la fase uno tras la traducción.

La primera –que fue confirmada por personas cercanas al asunto citadas por Bloomberg- vendría en el informe semestral que prepara el Departamento del Tesoro de EEUU después de que se firme la primera parte del pacto. Esto sería un obstáculo menos para el camino hacia la tregua entre las potencias, luego de que el conflicto se intensificara en agosto tras la devaluación del yuan bajo el umbral de siete por dólar.

Si bien Washington declaró oficialmente la condición, China no cumple los criterios -descritos por una ley decretada en 2015- para ser formalmente un país manipulador de divisas. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en ese momento se basó en una ley comercial de 1998 que tiene una definición más flexible sobre el concepto y así, poder justificar la acción.

La mantención del compromiso entre los países, en tanto, también da una buena base para la firma de este miércoles. En detalle, el documento de la fase uno fue traducido y, luego de ese proceso, China mantuvo lo estipulado durante las negociaciones previas.

Entre ellas, un aumento en la compra de productos agrícolas estadounidenses por entre US$ 40 mil millones y US$ 50 mil millones al año, alcanzando un total de US$ 200 mil millones en bienes adicionales estadounidenses en dos años, dijo Mnuchin en un programa de la cadena Fox News.

Además, aseguró que esto “no fue cambiado en la traducción. No sé dónde empezó ese rumor (…) Los términos se publicarán esta semana.Por eso pienso que el día de la firma daremos a conocer la versión en inglés”.

Prudencia

Si bien hay alta expectación y optimismo ante la firma de la primera parte del acuerdo, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de EEUU, Myron Brilliant, dijo en una conferencia de prensa en Beijing que esta parte del pacto “detiene la hemorragia”, pero no el conflicto como tal. “Todavía quedan importantes desafíos”, dijo, haciendo hincapié en que todavía hay mucho que hacer en base a los aranceles que siguen rigiendo, como por ejemplo, el impuesto por US$ 370 mil millones sobre importaciones chinas.

Los avances en la disputa ayudaron a calmar un poco los ánimos de inversionistas y empresarios, pero todavía falta, explicó. “La aplicación de la fase uno será importante para generar confianza y certidumbre, dando continuidad al éxito de las negociaciones”, dijo.