EEUU logra compromiso de China de comprar US$ 200 mil millones en bienes y servicios

Economía

Potencias pactaron restricciones a la manipulación de divisas y Beijing prometió hacer más por proteger la propiedad intelectual. Washington, en tanto, pausará la aplicación de aranceles.

Estados Unidos y China finalmente firmaron ayer la "fase uno" de un acuerdo comercial que pondrá pausa a una disputa arancelaria que ha impactado con fuerza la economía global por más de año y medio.

El presidente Donald Trump calificó la tregua como un paso "trascendental", durante una ceremonia en la Casa Blanca que incluyó a decenas de antiguos aliados del mundo empresarial, como el expresidente de AIG, Hank Greenberg; el dueño del casino Sheldon Adelson; representantes de firmas como Boeing, Dow Chemicals y UPS; además del exsecretario de Estado, Henry Kissinger.

"Hoy damos un paso trascendental, uno que nunca antes se había dado con China, hacia un futuro de comercio justo y recíproco al firmar la fase uno del histórico acuerdo comercial", dijo el mandatario al inicio de su discurso.

Luego de agradecer a cada uno de los funcionarios de su administración por el apoyo y el trabajo en este proceso, y de esgrimir fuertes comentarios hacia los representantes chinos por su dura posición durante estos tres años de negociaciones, aseguró que ambos países están ahora redibujando las relaciones bilaterales con impacto positivo para el resto del mundo.

"Juntos estamos escribiendo los errores del pasado y brindando un futuro de justicia económica y seguridad para los trabajadores, agricultores y familias estadounidenses", apuntó.

El acercamiento entre las dos potencias se reflejó de inmediato en los mercados. El índice de referencia S&P 500 estableció un récord intradía por sexta sesión consecutiva, mientras que el Dow Jones se anotó un avance de 0,31% por sobre los 29.000 puntos.

El acuerdo también fue celebrado en Chile por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien aseguró que esto "va a generar un espacio muy importante para el crecimiento y la recuperación del crecimiento de China y de EEUU; eso por supuesto que va a significar un mayor consumo de cobre y de minerales, lo que se traduce en noticias positivas para Chile".

Estimó que el precio de la libra de cobre pasará a ser de US$ 3 y "por cada centavo que aumenta son US$ 60 millones que ingresan al país".

Depende de China

El texto de 86 páginas compromete a China a trabajar más para poner fin al robo de tecnología estadounidense y de los secretos de empresas y entidades estatales, al tiempo en que detalla la lista de compras -por un total de US$ 200 mil millones- que hará el gigante asiático en EEUU para tratar de cerrar el desequilibrio comercial.

Beijing destinará US$ 77.700 millones en manufacturas -incluidas las aeronaves-, US$ 52.400 millones en energía, US$ 32 mil millones en productos agrícolas y US$ 37.900 millones en servicios, en un período de dos años hasta diciembre 2021.

También se ve obligado a evitar la manipulación de su divisa. "Habrá restricciones sólidas para la devaluación de las monedas. China era de los más expertos en esto y vamos a trabajar en que no ocurra más", dijo Trump.

A pesar de los grandes avances, el acuerdo no modifica los grandes puntos de tensión entre las naciones. Por ello, Washington mantendrá los gravámenes impuestos por US$ 360 mil millones en bienes chinos (que representa hasta dos tercios de las importaciones desde ese país) aunque deja la puerta abierta para más negociaciones.

"Mantendremos los aranceles, pero soy capaz de decidir retirarlos si se avanza en una segunda fase. Los voy a mantener porque, de lo contrario, no tenemos como negociar", apuntó.

Ahora, iniciar esas negociaciones dependerá del éxito de la fase sellada ayer. "El acuerdo funcionará si China quiere que funcione", consideró Robert Lighthizer, representante comercial de EEUU.

Y todo indica que así será. Al menos eso dijo ayer el viceprimer ministro chino, Liu He, quien se comprometió a "honrarlo estrictamente".

Fed: tensiones pesan en la economía

La economía de EEUU se expandió a un ritmo modesto en las últimas seis semanas de 2019, pero la incertidumbre comercial siguió afectando a las empresas, mostró ayer el Libro Beige de la Reserva Federal.

"Varias (firmas) incrementaron los precios de los productos finales, pero lucharon contra bajos márgenes de ganancias debido a los aranceles sobre materias primas", apuntó la Fed.

Aún así, destacó que la firma del acuerdo también generó esperanzas.

¿Cuáles son los puntos del pacto?