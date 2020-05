EEUU vs China: ¿Qué revivió las tensiones y sugiere una posible nueva guerra comercial?

Economía

Ciberataques, fondos de pensiones y barreras más estrictas a Huawei fueron algunos de los movimientos de la administración Trump esta semana, además de la declaración de no querer hablar con su homólogo Xi Jinping.

Lo que comenzó hace algunas semanas con ataques por parte de Donald Trump hacia China, por el manejo y la supuesta responsabilidad en la pandemia del coronavirus, estaría cada día más cerca de tener tremendas consecuencias para la economía global, ya que ayer el mandatario estadounidense dio a entender que podría cortar las relaciones con el gigante asiático.

"Hay muchas cosas que podríamos hacer (...) Podríamos cortar toda la relación", comentó Trump a Fox Business, agregando -y sin dar mayores detalles- que de hacerlo, podrían ahorrar US$ 500 mil millones.

Sin embargo, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, respondió en un un tono completamente distinto que ambos países deberían reforzar su cooperación contra la pandemia, además de mantener sus relaciones estables.

Pero, ¿qué pasó en los últimos días que revivió las tensiones entre las dos mayores potencias mundiales? ¿Cuáles fueron los hechos que hicieron resurgir los temores de una posible nueva guerra comercial?

La semana comenzó con el mandatario estadounidense afirmando que se oponía a la renegociación del acuerdo comercial de Fase 1 con China, luego de que un medio estatal del país asiático informara que algunos asesores de gobierno liderado por Xi Jinping instaban a nuevas conversaciones y posiblemente invalidar el pacto.

Cabe recordar que la fase inicial del acuerdo, firmado en enero, contempla que Beijing compre al menos US$ 200 mil millones adicionales en bienes y servicios de EEUU durante dos años, mientras que Washington acordó levantar gradualmente los aranceles a los bienes chinos.

"Veamos si están a la altura del acuerdo que firmaron", fue uno de los dichos del presidente estadounidense, cuando volvió a responsabilizar al gigante asiático de las muertes y pérdidas de empleo en la principal economía del mundo.

Pese a las palabras de Trump, el martes el gobierno de Xi Jinping anunció una nueva lista de 79 productos estadounidenses que podrán optar a exenciones a los aranceles que el país impuso como represalia durante la guerra comercial, que entrarán en vigencia el 19 de este mes por un período de un año.

Pensiones y ciberataques

También el martes, el gobierno de Trump instó al principal fondo de pensiones del gobierno, la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación, a no invertir en acciones de empresas chinas.

Los funcionarios del gobierno norteamericano vincularon la acción a la pandemia de coronavirus, y dijeron al fondo que las compañías chinas que respaldaban podrían ser sancionadas por supuestamente "acciones culpables del gobierno chino con respecto a la propagación global del coronavirus".

Pero el vocero de la cancillería del país asiático, Lijian, respondió que la medida de Trump solo perjudicaría a los inversores estadounidenses, explicando que "los mercados de capitales de China son cada vez más favorecidos por los inversores globales". "Usar los problemas de seguridad nacional como una excusa para evitar que los inversores estadounidenses entren al mercado chino solo hará que pierdan la oportunidad", agregó.

Al día siguiente, EEUU acusó a hackers vinculados a China de intentar robar investigación sobre el coronavirus -vacunas, tratamientos y pruebas, entre otros-, alertando a científicos y funcionarios de salud pública que estuvieran atentos a posibles "robos cibernéticos".

"Los intentos de China dirigidos a estos sectores representan una amenaza significativa para la respuesta de nuestras naciones al Covid-19", dijeron el FBI y la Agencia Gubernamental de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA, su sigla en inglés) en un comunicado, agregando que "los sectores de la salud, farmacéutico y de la investigación que trabajan en las respuestas al Covid-19 deben ser conscientes de que son los primeros blancos de esta actividad y tomar las medidas necesarias para proteger sus sistemas". Sin embargo, China negó las acusaciones estadounidenses sobre ciberespionaje.

Además de haber amenazado con cortar las relaciones, ayer Trump dijo que estaba "muy decepcionado de China" por su "fracaso en contener el coronavirus", y volvió a mencionar que el acuerdo comercial entre las potencias se podría ver afectado por la pandemia.

"Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo", dijo Trump a Fox Business, agregando que por el momento no tiene interés en hablar con su homólogo chino.

Además, Financial Times consignó que algunos funcionarios estarían buscando que Trump elimine a las empresas chinas de las cadenas de suministro estadounidenses.

El turno de las multinacionales tecnológicas

Ayer, Trump firmó una orden ejecutiva para extender por un año la prohibición a las empresas estadounidenses de adquirir y utilizar dispositivos elaborados por compañías tecnológicas extranjeras que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", como las chinas ZTE y Huawei.

Adicionalmente, hoy la administración de EEUU intensificó los controles de exportación dirigidos a la multinacional china y sus proveedores estadounidenses en la industria de semiconductores, asegurando que Huawei es "considerada un riesgo para la seguridad nacional de EEUU".

En un comunicado, el gobierno aseguró que Huawei y la filial HiSilicon habían seguido utilizando tecnología estadounidense en su diseño de semiconductores a pesar de estar sujeta a controles de exportación desde mayo de 2019.

"Esta acción pone a Estados Unidos primero, a las empresas estadounidenses primero y a la seguridad nacional estadounidense primero", dijo el Departamento de Comercio hoy.

Si bien Huawei no se manifestó sobre la medida, el diario Global Times chino informó que Beijing estaba listo para poner a empresas estadounidenses en una "lista de entidades no fiables".

Las medidas incluirían el comienzo de investigaciones y la imposición de restricciones a empresas de Estados Unidos como Apple, Cisco Systems y Qualcomm, así como la suspensión de la compra de aviones de Boeing.