El déficit de EEUU podría rozar los US$ 3,7 billones y el desempleo alcanzar el 16% por la crisis del coronavirus

Economía

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos proyectó este viernes que el déficit fiscal se triplicará hasta los 3,7 billones de dólares, mientras que el desempleo alcanzará el 16% debido a la crisis del Covid-19.

Según la CBO, órgano no partidista del Congreso, el déficit al termino del año fiscal 2020 será de US$ 3,7 billones, mientras que en 2021 bajará a US$ 2,1 billones.

Antes de la pandemia, la CBO proyectaba un déficit de US$ 1 billón para ambos años, cifra que se alcanzó en 2019 por primera vez desde 2012.

El desequilibrio fiscal como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) será del 17,9 % en 2020 y del 9,8 % en 2021. El año pasado ese indicador fue del 4,6 %.

La deuda, por su lado, alcanzará el 101 % del PIB al finalizar el presente año fiscal.

La CBO proyecta asimismo una contracción de la economía con la caída este año del PIB de un 5,6 %, arrastrado por un descenso del 39,6 % en el presente segundo trimestre del año. La CBO espera una recuperación del 23,5 % en el tercer trimestre y del 10,5 % en el cuarto.

Referente al desempleo, la CBO proyecta una subida que alcanzará el 16 % en el tercer trimestre de 2020, aunque para final de año espera una recuperación que dejará el índice en el 11,7 %. Para final de 2021, el desempleo habrá caído al 9,5 %.

Antes de la crisis del coronavirus el índice de desempleo era del 3,8 %, considerado prácticamente pleno ocupación; sin embargo, en las últimas cinco semanas se han destruido cerca de 27 millones de empleos debido a la crisis económica.

El Congreso de EEUU aprobó ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi US$ 3 billones.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por el Covid-19 en términos absolutos con cerca de 925.000 casos de personas contagiadas por el virus y más de 52.000 fallecidos.