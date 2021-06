El FMI ya habría descartado firmar un acuerdo con Argentina para este año

Economía

Los llamados para que Alberto Fernández presente un plan económico creíble son cada vez mayores, ya que el Gobierno también está intentando reestructurar su deuda con el Club de París.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en privado que un acuerdo que permita a Argentina reprogramar los pagos de US$ 45 mil millones que debe a la entidad se retrasará hasta 2022, ya que el presidente Alberto Fernández tiene pocos incentivos para acordar pronto las bases de un nuevo programa.

Si bien el FMI ha dicho que está colaborando de forma constructiva con el Gobierno, no se espera que las negociaciones que implican austeridad fiscal avancen mucho antes de las elecciones de mitad de período que celebrará Argentina en noviembre, dijeron cinco personas familiarizadas con las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

La presión sobre Argentina para lograr un acuerdo con mayor rapidez también ha disminuido, ya que es probable que el Gobierno tenga suficiente dinero para cubrir los US$ 4.580 millones en pagos de capital e intereses al Fondo que vencen este año. El país espera recibir US$ 4.400 millones de las reservas del FMI en agosto , como parte de una inyección global de fondos para combatir el impacto económico de la pandemia, y también ha registrado ingresos en dólares mayores de lo esperado debido al aumento de los precios de la soya, uno de sus principales productos de exportación.

Lo que es más importante es que Argentina y el FMI no se han puesto de acuerdo hasta ahora sobre las proyecciones económicas que serán la base de un nuevo programa, según dos de las personas, una de las cuales calificó de optimistas las estimaciones proporcionadas por el país.

El Ministerio de Economía de Argentina declinó hacer comentarios. El FMI dijo que no tenía más comentarios que los formulados por su portavoz Gerry Rice el 10 de junio, cuando dijo que el Fondo está trabajando en un programa para abordar los profundos desafíos sociales y económicos de Argentina, sin ofrecer una predicción sobre el calendario.

El Club de París

Los llamados para que Fernández presente un plan económico creíble son cada vez mayores, ya que el Gobierno también está intentando reestructurar su deuda con el Club de París. Argentina no hizo un pago de US$ 2.400 millones que debió realizar en mayo al club de países ricos, y ambas partes siguen negociando durante un período de gracia de 60 días. El próximo año, Argentina debe pagar US$ 18 mil millones en capital al FMI, una cantidad que el presidente dice que el Gobierno no puede afrontar.

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, habló con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, esta semana sobre las discusiones del FMI y el Club de París, y dijo que EEUU apoyaría un "marco sólido de política económica para Argentina que proporcione una visión para el crecimiento del empleo en el sector privado". Cualquier acuerdo con el FMI requiere el apoyo de EEUU, ya que tiene el mayor número de votos en el organismo.

Argentina comenzó el año pasado las conversaciones con el FMI sobre un nuevo programa para reprogramar los pagos derivados de un acuerdo histórico otorgado al anterior Gobierno de Mauricio Macri. En principio, Guzmán pretendía cerrar un acuerdo en mayo.

Dado que se espera que las conversaciones se intensifiquen después de las elecciones, el FMI también cambiará a un alto funcionario en Buenos Aires. Como parte de una rotación de rutina del personal del alto nivel, Ben Kelmanson, actual representante del Fondo en Turquía, reemplazará a Trevor Alleyne, cuyo mandato en Argentina finaliza este año, dijo un portavoz del Fondo.