El gabinete económico de Argentina tiene más de la mitad de su fortuna en el exterior

Los nueve principales funcionarios del área económica del gobierno de Mauricio Macri suman un patrimonio superior a los 811 millones de pesos argentinos (US$ 17 millones), del cual un 64% está depositado o en bienes en el exterior.

Dentro de su fortuna nacional, entre inmuebles, bonos, acciones y depósitos en los bancos, casi todos apuestan al dólar, en mayor o menor medida. Atesoran en total 33,4 millones de sus ahorros en la moneda norteamericana. Estos datos se desprenden de sus últimas declaraciones juradas presentadas ante la Ocina Anticorrupción (OA), correspondientes al 2018.

Lidera el ranking de exteriorización Verónica Rappoport, quien en septiembre del año pasado volvió de Inglaterra para asumir una vicepresidencia del banco central bajo la gestión de Guido Sandleris. La economista tiene el 97% de su patrimonio afuera: unos US$ 59,1 millones. El año pasado, Rappoport casi duplicó la fortuna con la que inició 2018, al terminar el 31 de diciembre con más de 60 millones de pesos. El incremento se explica, en su mayor parte, por la revaluación de un departamento en Londres.

Rappoport además vendió acciones de YPF, del JP Morgan y Morgan Stanley que tenía a principios de año, y sacó un plazo fijo y una caja de ahorro en Argentina.

Continúa en la lista quien el año pasado la encabezaba: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli. Otro que viene de Inglaterra, mantiene el 89% de sus bienes en el exterior. Su patrimonio creció 93% desde 2017 al año pasado, al declarar al final 13,4 millones de pesos argentinos, con poco más de 12 millones de pesos argentinos afuera. Como Rappoport, la gran parte es un inmueble en Londres.

Como en su anterior declaración, en el apartado de "observaciones", Cuccioli vuelve a aclarar que posee 456 mil libras esterlinas en un fondo de retiro en el Reino Unido. Según explicaron entonces en la AFIP, como no lo puede cobrar hasta que se jubile, no es un activo que deba tributar.

En tercer lugar aparece otro vicepresidente del banco central, Gustavo Cañonero. Es el más acaudalado no sólo de este team económico: con un patrimonio de 361 millones de pesos, suele ser considerado el más adinerado de la gestión macrista.

Anotó tres departamentos en Montevideo, dos depósitos en Suiza, otros dos en Estados Unidos, y papeles argentinos como el Discount 2033 y el Bonar 24. Sus mayores inversiones el año pasado fueron acciones en Emes Greece LTD por 32 millones de pesos argentinos y letras del Tesoro norteamericano por 15 millones de pesos.

Recién en cuarto lugar figura el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Como anticipó Infobae, su patrimonio aumentó en el año casi un 80% y mantiene el 68% de sus activos en el exterior, que implican 148 millones de pesos argentinos, de sus más de 218 millones de pesos totales.

Este diario ya había constado el pasado octubre que la repatriación de su fortuna venía demorada, a pesar de haberle afirmado a los senadores en una reunión de comisión del Congreso a mediados de año: "No tengo más activos líquidos en el extranjero".

El funcionario declaró acciones, un terreno y una casa en Uruguay, y cuatro depósitos en el exterior. Entre ocho cuentas bancarias en el país y dinero en efectivo, suma casi 5 millones de pesos argentinos, de los cuales casi 4,5 millones están en dólares.

En tanto, Sandleris mantiene casi el mismo nivel de exteriorización que cuando asumió en septiembre del año pasado: un 46% de sus 11,5 millones de pesos argentinos totales. El titular del Banco Central de la República de Argentina aumentó su patrimonio un 83% durante 2018, en parte explicado porla devaluación del la moneda nacional al mantener una cuenta corriente en los Estados Unidos que pasó de US$ 138.050 a US$ 141.626.

El ministro del Trabajo Dante Sica es el único del listado que no posee fondos en el exterior. También es el único que, según su declaración jurada, perdió plata en 2018. Pasó de 33,3 millones de pesos agentinos a 31,5 millones a fin de año. Casi la mitad está en dólares, pero no guardados en el banco: su mayoría declaró tenerlos en efectivo (US$ 354.000).

