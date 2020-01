El incumplimiento financiero como consecuencia del cambio climático

Economía

La investigación apunta a que en el largo plazo la probabilidad de morosidad podría aumentar hasta en un 40%. Eso sí, aunque se centra en empresas vitivinícolas, expertos identifican también otros sectores en riesgo.

La discusión sobre el cambio climático y sus consecuencias se ha instalado a nivel mundial. Las autoridades están gestionando políticas para paliar sus efectos, sin embargo, siguen apareciendo riesgos que podrían perjudicar a los distintos sectores que se ven más expuestos a las condiciones climáticas.

Uno de estos riesgos es el incumplimiento financiero y el caso de las empresas vitivinícolas captó la atención de los académicos de la Universidad de Chile Harold López y Giovanni Malatesta para desarrollar la investigación “Cambio climático: propuesta metodológica para evaluar un nuevo riesgo financiero”.

En conversación con DF, los profesores explicaron que la falta de información disponible para empresas locales “es casi nula”, lo que dificulta el diseño de modelos para evaluar los impactos, tanto para los inversionistas como para la generación de políticas públicas.

“No medir los impactos financieros del cambio climático impide disponer de la mirada estratégica y de largo plazo que el fenómeno requiere”, comentó Malatesta.

“Sectores altamente dependientes de materias primas obtenidas de la naturaleza presentarían bajos niveles de preparación ante las necesidades de adaptación (…) Se pone acento en que por eventos asociados al cambio climático, las pérdidas que potencialmente podrían presentar las empresas, no estarían siendo incluidas en las decisiones de inversión”, detalla el estudio.

Debido a la falta de cierta información pública que comentó Malatesta, se llevó a cabo un ejercicio de proyección de datos sobre las empresas vitivinícolas que guió a la posibilidad de “estimar el aumento de la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de firmas que, por ejemplo, debido a menores precipitaciones, podrían ver afectados sus activos productivos de manera importante”, dijo el coautor.

La investigación apunta a que en el largo plazo la probabilidad de incumplimiento podría aumentar hasta en un 40%.

“Se torna absolutamente necesario disponer de mayor revelación de información que permita modelar el riesgo climático como un riesgo financiero relevante”, agregó.

Sectores en la mira

En línea con lo que plantea la investigación, el director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC, Andrés Pica, explicó que hay dos principales fuentes de riesgo financiero.

“La primera es el riesgo asociado a la vulnerabilidad de sus actividades frente a los impactos del cambio climático, y la segunda, la ausencia de implementación de medidas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2”, dijo.

Pica postuló que la actividades que dependen fuertemente del recurso hídrico como los sectores silvoagropecuario; sanitario; de electricidad y la minería se verán también amenazadas por el incumplimiento.

Por su parte, el profesor y coautor del estudio, Harold López, señaló que “más que sectores, cada empresa debería evaluar cómo le afecta tanto el cambio climático como los potenciales cambios regulatorios de forma particular”.

López enfatizó en que “no existe peor riesgo que el que no se mide, ya que una condición básica para gestionarlos es que puedan ser cuantificados con relativa confianza” y agregó que “el riesgo no necesariamente debe ser eliminado, sino que gestionado. Lo relevante de todo esto es que si las organizaciones asumen riesgos, aquello debe ser el resultado de una decisión consciente y no una mera casualidad”.

Vea el documento completo aquí