El perfil de los ganadores del Premio Nobel de Economía

Economía

Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer fueron reconocidos por su trabajo en el alivio de la pobreza, específicamente por desarrollar un método para identificar las causas, y analizar los costos y beneficios de las intervenciones políticas.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Economía por su trabajo experimental en el alivio de la pobreza.

Los tres recibieron el premio por desarrollar un método para identificar las causas de la pobreza, y analizar los costos y beneficios de las intervenciones políticas a través de estudios de campo.

El comité que otorgó el reconocimiento dijo que su enfoque había "reformado completamente" la economía del desarrollo y había tenido un claro impacto en las políticas para combatir la pobreza extrema en todo el mundo.

¿Quiénes son los ganadores?

Kremer es profesor Gates de Sociedades en Desarrollo en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y es el pionero en los estudios de pobreza.

Primero realizó estudios de campo para explorar los problemas en Kenia a mediados de la década de 1990, y con la colaboración de una ONG, comprobó que ni regalar los libros de texto ni las comidas gratis ayudaba a mejorar los resultados.

Años más tarde, Banerjee y Duflo realizaron ensayos similares en dos ciudades indias: Mumbai y Vadodara, y concluyeron que lo más efectivo eran los programas de apoyo, ayudantes para los profesores y centrarse en los niños con más necesidades. Tales experimentos de campo se han convertido ahora en el método estándar para los economistas del desarrollo y se han prodigado en áreas como la sanidad, el acceso al crédito o la adopción de ciertas tecnologías que mejoran la productividad.

Kremer es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y las Ciencias, recibió una beca MacArthur (1997) y una beca de la facultad presidencial, y fue nombrado líder mundial joven por el Foro Económico Mundial.

Ha centrado su investigación en causas benéficas en un esfuerzo por ayudar a las personas que sufren en todo el mundo. Es un Fellow de investigación en Innovations for Poverty Action, y miembro de Giving What We Can, una sociedad internacional para la promoción del alivio de la pobreza.

Además, es fundador y presidente de WorldTeach, una organización con sede en Harvard que ubica a estudiantes universitarios y recién graduados como maestros voluntarios en programas de verano y año en países en desarrollo de todo el mundo.

Banerjee y Duflo están casados desde 2015 y ambos son profesores en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, su sigla en inglés).

Duflo, de 46 años, se convirtió hoy en la segunda mujer en recibidir el Nobel de Economía, después de Elinor Ostrom en 2009 y en la laureada más joven en economía. El récord anterior lo tenía Kenneth Arrow, que tenía 51 años cuando recibió el premio en 1972.

Es una economista francesa, de una familia protestante, de padre matemático y madre pediatra. Es co-fundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, investigadora asociada en el National Bureau of Economic Research (NBER) de EEUU y parte de la directiva del Bureau for Research and Economic Analysis of Development (Bread). También dirige el programa de economía del desarrollo del think tank Center for Economic and Policy Research.

Al ser entrevistada por periodistas dijo que el premio era "increíblemente aleccionador", especialmente porque quienes han ganado la distinción han sido personas con mucha más experiencia que ella y sus colegas, y que reflejaba el "increíble trabajo colectivo" de "cientos de investigadores que forman parte de un red que trabaja en la pobreza global que creamos hace más de 15 años".

Cuando se le preguntó qué haría con el dinero del premio, se refirió a la decisión de Marie Curie de gastar su propio premio en "un gramo de radio". "Creo que los tres hablaremos juntos y descubriremos cuál es nuestro gramo de radio", dijo.

En tanto, Banerjee -un economista indio-estadounidense- también es cofundador de Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab y afiliado de investigación de Innovations for Poverty Action, además de miembro del Consorcio de Sistemas Financieros y Pobreza. Fue presidente de la Oficina de Investigación en el Bread, investigador asociado del NBER, investigador del Centro de Investigación de Política Económica, investigador internacional del Instituto Kiel, investigador asociado de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y miembro de la Sociedad Econométrica.

También es miembro de Guggenheim y de Alfred P. Sloan, y forma parte del directorio asesor académica de la Universidad Plaksha, en India.

Es coautor de Poor Economics y su nuevo libro, en coautoría con Duflo, "Good Economics in Hard Times" (Juggernaut Books), saldrá en octubre de 2019.