El riesgo de inflación se intensifica con el aumento de la escasez de suministros

Economía

Los inventarios ajustados de materiales tan variados como semiconductores, acero, madera y algodón están apareciendo en los datos de la encuesta.

Las señales de inflación están aumentando, con un número creciente de empresas orientadas al consumidor advirtiendo en los últimos días que la escasez de suministro y los atascos logísticos pueden obligarlos a subir los precios.

Los inventarios ajustados de materiales tan variados como semiconductores, acero, madera y algodón están apareciendo en los datos de la encuesta. Los fabricantes de Europa y EEUU esta semana registraron retrasos récord y precios de insumos más altos, mientras luchan por reponer las existencias y mantenerse al día con la creciente demanda de los consumidores.

A medida que las materias primas se vuelven cada vez más caras, si la inflación más rápida resulta transitoria, o no, es la pregunta más importante para los responsables de la formulación de políticas y los mercados. El aumento de los precios y la posibilidad de una respuesta de los bancos centrales encabezaron la lista de preocupaciones de los administradores de dinero encuestados por Bank of America Corp.

Muchos economistas y banqueros centrales, desde la Reserva Federal hacia abajo, sostienen que los aumentos de precios son temporales y serán frenados por fuerzas como las preocupaciones por los virus y el desempleo. Los inversores siguen siendo escépticos, y empresas como Nestlé SA y Colgate-Palmolive Co. ya anuncian que necesitarán subir los precios.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ex presidenta de la Fed, entró en el debate el martes cuando alteró los mercados con la observación de que las tasas probablemente subirán a medida que aumente el gasto público. Más tarde aclaró que no estaba prediciendo ni recomendando un aumento.

El índice Bloomberg Commodity Spot, que rastrea 23 materias primas, ha subido a su nivel más alto en casi una década. Eso ha llevado un indicador de los precios de la producción manufacturera global a su punto más alto desde 2009, y los precios al productor de EEUU a niveles no vistos desde 2008, según datos de JPMorgan Chase & Co. e IHS Markit. Los analistas de JPMorgan también estiman que los precios de importación de energía y no alimentos en las economías más grandes aumentaron casi un 4% en el primer trimestre, la mayor cantidad en tres años.

"El riesgo claramente se inclina al alza en el entorno actual", dijo John Mothersole, director de investigación de precios y compras de IHS Markit. "El aumento de los precios de las materias primas durante el año pasado ahora garantiza una mayor inflación de los precios de los bienes este verano".

El análisis de IHS Markit en petróleo, productos químicos, acero, cobre, zinc, madera, pulpa y caucho espera que los aumentos de precios se desvanezcan más cerca de fin de año. Mientras tanto, los estrategas del Blackrock Investment Institute escribieron el lunes que ven aumentos en los precios al consumidor en Estados Unidos con un promedio de poco menos del 3% entre 2025 y 2030, aunque ese ritmo "todavía está subvalorado por los mercados".

Los análisis se basan en los billones de dólares que se bombea en proyectos de infraestructura a nivel mundial en un ambiente de bajos tipos de interés, sobre todo en EEUU que ha sobrealimentado una manifestación a través de las materias primas, como las principales economías se recuperan de la pandemia en medio de crecientes signos de escasez en varios mercados.

Algunas empresas han descubierto que no pueden permitirse esperar a que se aprueben los aumentos "temporales". Eso significa que los consumidores pueden esperar lidiar con costos más altos para una variedad de artículos diarios, incluidas bolsas de basura y ropa para niños.

"Los aumentos directos de precios seguirán siendo un elemento importante a medida que miramos la segunda mitad del año", dijo el director ejecutivo de Colgate-Palmolive, Noel Wallace, a fines del mes pasado cuando la compañía anunció ganancias. "Anticipo que verá más aumentos de precios en todo el sector, dados los vientos en contra que todos han enfrentado en este espacio".

Los precios más altos del algodón de los productores chinos están empujando al fabricante de ropa Carter's Inc. a considerar cuánto del aumento puede traspasar.

"Estamos comenzando a ver signos de inflación en los costos de los insumos de productos, en particular los relacionados con la tela", dijo el director ejecutivo Michael Casey en una llamada de ganancias del 30 de abril. La compañía ofrecerá "menos promociones" este año, dijo, en medio de un regreso de compradores resistentes impulsados ​​por los pagos de estímulo.

El maíz también está en la creciente lista de productos básicos que experimentan aumentos de precios. Los futuros subieron esta semana por encima de los US$ 7 el bushel por primera vez en más de ocho años en la Junta de Comercio de Chicago, junto con aumentos para la soja y el trigo.

La escasez de materiales subyacente ha asustado a Greg Sharenow, quien administra una cartera centrada en energía y materias primas en Pacific Investment Management Co.

La prima en las entregas a corto plazo sobre las entregas futuras de productos básicos rastreados por el índice de productos básicos de Bloomberg ha subido al nivel más alto en más de 15 años, lo que indica una escasez física inmediata en diferentes mercados, dijo Sharenow. Él ve el aumento de precios esta vez como más orgánico, en lugar del tipo de demanda anticipada vista desde 2005 a 2008.

Edward Robinson, subdirector gerente y economista jefe del banco central de Singapur, dijo en un discurso la semana pasada que está observando de cerca los precios al productor chino como un "importante riesgo al alza" para su llamado de referencia de que la inflación debería mantenerse bajo control, ayudado por el mercado laboral.

Cobre y madera presionan

Un aumento en el cobre está paralizando a algunos fabricantes chinos, que han inactivo unidades, retrasado entregas e incluso incumplido con préstamos bancarios, según muestran los datos de una encuesta del mercado de metales de Shanghai. Eso ya se ha extendido a lo largo de la cadena de producción, retrasando los proyectos de las redes eléctricas y los desarrolladores de propiedades.

La madera ha estado en el centro de atención debido a que los mercados de la vivienda al rojo vivo , especialmente en las economías avanzadas, están elevando los costos de las materias primas.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central estaba observando ese mercado de cerca, aunque actualmente no tiene preocupaciones sobre la estabilidad financiera en torno a la vivienda. Aún así, el sector ha sido emblemático de la recuperación en forma de K, con aumentos de costos que excluyen a los compradores de ingresos medios mientras que los propietarios obtienen ganancias.

Los mercados han respondido con más calma últimamente al mantra de la Fed, con los rendimientos de los bonos poco cambiados después de que Powell la semana pasada duplicó su lectura de inflación y su postura política aún tranquila. Sin embargo, la inflación que atraviesa tantos materiales podría romper esa paciencia, ya que aumenta la presión sobre las empresas y los funcionarios para evitar los aumentos de precios para los consumidores.

"Uno siempre debe tener cuidado de no exagerar algunas anécdotas y proyectar eso en la economía en general", dijo Douglas Porter, economista jefe de BMO Capital Markets, en un informe del 1 de mayo. "Pero a medida que las anécdotas se acumulan, eventualmente se convierten en datos".

Porter señaló una muestra de 10 conjuntos de datos recientes, incluidos los costos de empleo en EEUU, los salarios canadienses y los costos de envío aún en alza.

"Como sugiere el aumento de los riesgos de inflación", dijo, "cuando se pone caliente, se corre el riesgo de quemarse".