El Senado de EEUU aprueba el plan de estímulo económico de US$ 1,9 billones

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado un plan de estímulo de US$ 1,9 billones para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia, lo que supone la primera victoria legislativa del presidente estadounidense, Joe Biden.



El paquete de rescate, el tercero aprobado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia hace un año, incluye nuevos pagos directos de US$ 1.400 a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los US$ 80.000 anuales, además de fondos para Gobiernos locales y estatales, vacunas y reapertura de escuelas.

Por 50 votos a favor y 49 en contra, el Senado dio luz verde por un estrechísimo margen al llamado Plan de Rescate Estadounidense, que la Cámara de Representantes ya aprobó hace una semana.

"Este proyecto de ley dará más ayuda a más gente que nada que haya hecho el Gobierno federal durante décadas", celebró antes de la votación el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

El proyecto de ley deberá superar ahora una votación final en la Cámara de Representantes para aprobar los cambios que se han hecho en el Senado, y después se enviará a la Casa Blanca para que Biden lo firme, probablemente a mediados o finales de la semana que viene.

Esta es la primera victoria legislativa de la Presidencia de Biden, quien ha convertido en su principal prioridad el alivio de los efectos de la pandemia y ha contado para ello con el apoyo de la mayoría demócrata en el Senado, que votó en bloque a favor del proyecto.