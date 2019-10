Ella hace historia, el programa de Facebook y Prodemu para empoderar a emprendedoras

Economía

Se ofrecerán capacitaciones en marketing digital para que las mujeres puedan vender sus productos.

Un 40% de las mujeres que no trabajan, declaran que no lo hacen por razones familiares permanentes. Esta es la principal barrera que enfrentan las mujeres para ingresar a la economía: que culturalmente están obligadas a hacerse cargo de las labores de cuidado de los hijos, enfermos, discapacitados y adultos mayores no autovalentes.

“En Chile tenemos una de las tasas de inserción laboral más bajas de Latinoamérica, un 49,5%, frente a un promedio regional de 53%, y a un promedio OCDE de 62%. Esto se explica porque estamos insertos en una cultura que nos obliga a tener labores de cuidado”, planteó a DF la directora ejecutiva nacional de Prodemu, Paola Diez.

Pero una vez que la mujer se inserta en la economía, siguen presentes las desigualdades. “Las mujeres ganamos un 28% menos que los hombres. Tenemos menos acceso a capacitación porque se hacen en horas que no son laborales y tenemos que volver a nuestras casas a las labores de cuidado. Y además las emprendedoras tienen menor acceso al crédito, a pesar de que las mujeres pagamos más y más puntualmente que los hombres. Esta APEC es muy importante porque pone en el centro de la discusión el desarrollo económico de las mujeres y su participación en el mercado laboral”, enfatizó.

Prodemu -que es parte de la red de fundaciones de la Presidencia y que desde hace 30 años trabaja para empoderar a las mujeres en su autonomía física, económica y de toma de decisiones-, fue escogida por Facebook para aplicar un programa internacional que ya tiene en 25 países y que se llama “Ella hace historia”. Eso será lo que presentará Diez durante su participación en la Semana de la Mujer de APEC, que se lleva a cabo en La Serena.

“Su propósito es potenciar la comercialización de los productos de las mujeres emprendedoras a través de las redes sociales Facebook e Instagram”, explicó.

“Dentro de las 60 mil mujeres con las que trabajamos, en este programa participarán 4 mil que ya tienen ciertas competencias tecnológicas para que a través de sus teléfonos puedan capacitarse en marketing digital y vender sus productos a través de estas redes”, agregó.

La iniciativa, que se extenderá de octubre a diciembre, debutó ayer en la Región del Biobío, y desde ahí se extenderá a todas las regiones del país.