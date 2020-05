Economía

El diplomático afirmó que el impacto en el comercio bilateral con Chile es temporal y aseguró que el gigante asiático “aboga enérgicamente por el multilateralismo”.

Con las constantes acusaciones de Estados Unidos a China por el coronavirus y la aguda tensión entre los líderes de ambos países están haciendo temblar a políticos, economistas y mercados internacionales. Y con las amenazas de una posible nueva guerra comercial en medio de la pandemia, todo el mundo está pendiente de cada paso de las dos principales potencias del mundo.

Justamente este fue el principal tema abordado en el conversatorio "China frente a la pandemia", organizado por el Centro de Estudios Internacionales UC (Ceiuc), en el que el embajador de China en Chile, Xu Bu, no dudó en responder los ataques de la primera economía del mundo hacia su país.

Al ser consultado por las recientes acusaciones sobre la pandemia no solo de EEUU, sino de países como Alemania y Australia, el diplomático fue tajante al decir que "las supuestas críticas provenientes del mundo exterior son acusaciones irreales de algunos personeros políticos de EEUU".

Xu Bu calificó como "calumnias" algunos comentarios como "decir que el coronavirus proviene de Wuhan", y afirmó que "esas acusaciones son mentiras inventadas por Donald Trump y Mike Pompeo para ocultar los fallos y errores de sus políticas".

El representante de China en nuestro país defendió el actuar de su país y dijo que las medidas tomadas por el gobierno liderado por Xi Jinping son "oportunas y enérgicas", y además desmintió la teoría de que el coronavirus proviene de un laboratorio en Wuhan.

De hecho, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el coronavirus proviene de la naturaleza, a lo que agregó que "hay cada vez más información que muestra que el coronavirus puede provenir de EEUU".

Rol del multilateralismo

A modo de recomendación, Xu Bu explicó que a su juicio China y EEUU deben mantener la frecuente comunicación entre los líderes de ambos países y los departamentos pertinentes; profundizar conversaciones y fomentar la cooperación multilateral, incluyendo el trabajo conjunto en el contexto de la pandemia.

Pero también hizo un llamado al país liderado por Trump a no estigmatizar a China ni politizar la pandemia, a no debe interferir deliberadamente en el panorama de la cooperación entre ambos países y a no hacer el juego de la competencia de suma cero.

"China aboga enérgicamente por el multilateralismo, mientras que EEUU procura con todas sus fuerzas la hegemonía. Algunos personeros políticos difunden noticias falsas sobre China, calumnias, y eso ha deteriorado seriamente al sano desarrollo de las relaciones entre China y EEUU", lamentó.

El diplomático destacó que en su opinión, las relaciones internacionales se deberían desarrollar en base a "paz, respeto mutuo y ganancia compartida".

"Lo que deben realizar China y EEUU son cooperaciones comerciales en lugar de Guerra Fría. Sea la guerra comercial, tecnológica o financiera, no hay ninguna parte que sea el ganador. Va a traer desastre a China, EEUU y a todo el mundo", sinceró.

Pero fuera de la situación bilateral, el embajador aseguró que "las relaciones estables y buena entre China y EEUU no solamente corresponden a los intereses de China y EEUU, sino a los intereses de todos los países del mundo. Esperamos poder mantener buenas relaciones con EEUU a base de respeto mutuo, cooperaciones y ganancia compartida, sin conflicto y sin confrontación".

El embajador reconoció que la pandemia "nos ha permitido entender la alta importancia del multilateralismo", y afirmó que el mundo ha podido disfrutar de paz, desarrollo y prosperidad en los últimos años gracias al multilateralismo y al libre comercio.

En esa línea, el embajador lamentó la ausencia del multilateralismo y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la crisis sanitaria y económica, y planteó que la comunidad internacional "debería trabajar conjuntamente para enfrentar la pandemia. Solo así podemos lograr el triunfo final en la lucha contra el coronavirus".

¿Impactos en relación con Chile?

Para nadie es sorpresa la importancia de China en la economía Chilena, y menos para Xu Bu. Pese al contexto y a que el comercio bilateral se está viendo -y se seguirá sintiendo- impactado por la pandemia, el embajador afirmó estar seguro de que el efecto será temporal. "El pueblo chino necesita los productos de buena calidad de Chile", sinceró.

También, el diplomático destacó el rol que que han tenido las empresas chinas en apoyar la lucha nacional contra el Covid-19, celebrando las donaciones y que el número de mascarillas donadas ya supera el millón.

En cuanto a las inversiones de China en Chile, indicó que "son en base al respeto mutuo y ganancia compartida", y agregó que "estoy convencido de que después de la pandemia las cooperaciones económicas entre China y Chile tendrán un nuevo desarrollo, y entre China y la región tendrán un nuevo crecimiento".