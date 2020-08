En punto muerto: Casa Blanca y demócratas no logran retomar negociaciones sobre plan de estímulo para EEUU

Economía

Las partes se reunieron ayer, pero ya que nadie ha cambiado sus posturas iniciales, las conversaciones no prosperaron.

Aunque a comienzos de esta semana existían intenciones de retomar las frustradas conversaciones que no llegaron a puerto el viernes pasado por un nuevo plan de estímulo para la economía estadounidense, esa idea se fue desvaneciendo con el pasar de los días.

Los líderes demócratas y representantes de la Casa Blanca que han liderado las negociaciones durante estas semanas se volvieron a reunir ayer por primera vez desde el fracaso del viernes, pero los resultados del encuentro no fueron para nada positivos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asistió a la cita junto al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pero rechazó reiniciar las conversaciones porque la Casa Blanca no ha cambiado su postura sobre el tamaño del paquete de ayuda.

"Estamos listos para comprometernos, sabemos que nuestra primera oferta no es algo que vayan a aceptar", señaló hoy Pelosi en una conferencia de prensa, explicando que su postura en la reunión fue decirle al gobierno: "Nosotros bajaremos un billón si ustedes suben un billón. Encontrémonos a mitad de camino, y cuando hagamos eso podremos negociar".

Desde la otra vereda, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que era la líder demócrata quien se negaba a ceder, "a menos que accediéramos por adelantado a su propuesta, que cuesta al menos 2 billones de dólares".

De acuerdo a lo explicado hoy por Pelosi, la piedra de tope que impide retomar las negociaciones es el monto del acuerdo, ya que la Casa Blanca está dispuesta a destinar US$ 1 billón a la ayuda por la pandemia, pero los demócratas defienden su plan original -ya aprobado por la Cámara de Representantes- de cerca de US$ 3,4 billones.

De ahí surge la idea de que, si cada parte cede US$ 1 billón en favor de lo que aspira el otro, se llegaría a una especie de punto medio con el que se podrían retomar las negociaciones, algo a lo que el gobierno no está dispuesto y por lo que se produce el punto muerto.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow -quien también participa de las negociaciones-, no está demasiado preocupado por el estancamiento, ya que ayer afirmó que "la economía está muy bien en este momento", describiendo un "boom" en los sectores de la vivienda, la fabricación y el automóvil. Así, planteó que la situación no se vería perjudicada si las dos partes no se ponen de acuerdo.

Elecciones por correo

En paralelo, y a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Trump está amenazando con privar los recursos para la oficina de correos de EEUU -encargada de implementar los comicios- planteando que no está de acuerdo con proporcionar fondos para financiar una votación por esa vía.

En el paquete de estímulo sobre el que no se ha alcanzado un acuerdo, los demócratas pretenden ampliar en US$ 25 mil millones el monto destinado a los servicios postales, algo con lo que el mandatario no está de acuerdo.

"Ahora, necesitan ese dinero para hacer que la oficina de correos funcione, de modo que pueda tomar todos estos millones y millones de boletas", dijo Trump a Fox Business, agregando, sobre el plan en discordia, que "si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo, simplemente no pueden tenerlo".

Durante los últimos meses, el presidente ha criticado fuertemente el voto por correo e incluso sugirió posponer las elecciones, ya que a su juicio, si se llevan a cabo en dicho formato estarán "plagadas de fraude".