España cuenta con los ciudadanos para sumarse a la revolución de las pensiones

Economía

España está esperando atraer a las personas para que se preparen para la jubilación con un plan de ahorro voluntario mientras trata de alejarlos de depender únicamente de las pensiones estatales.

El objetivo es constituir un fondo gestionado por empresas de inversión privada antes de fin de año, ofreciendo a los españoles una alternativa asequible para complementar su pensión pública. Pero a diferencia de otros países, el sistema requerirá que los trabajadores se inscriban en lugar de inscribirse automáticamente.

"Creemos que hay un grupo de españoles de ingresos medios y bajos que estarán interesados ​​en un impulso a sus ahorros de por vida, que pueden complementar su pensión pública", dijo José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social del Gobierno liderado por los socialistas de España, en una entrevista.

Escrivá quiere mejorar los ahorros y contrarrestar la dependencia del plan estatal, un sistema que los economistas dicen que es un desafío para la sostenibilidad fiscal. La decisión de mantener la pensión voluntaria refleja las preocupaciones políticas entre algunos legisladores de izquierda sobre la participación del sector privado, pero el ministro tiene la esperanza de que aún pueda marcar la diferencia.

"Hay un potencial enorme", dijo Escrivá, un economista que trabajó anteriormente en el Banco Central Europeo. "En este momento, existe una gran dependencia de la pensión pública". Los trabajadores necesitan más opciones, dijo.

El equipo de Escrivá y el Ministerio de Economía están configurando el marco del nuevo plan de pensiones, estableciendo comisiones máximas e incentivos fiscales. Los funcionarios abrirán pronto un proceso de licitación para seleccionar uno o más administradores de fondos.

"Esto es simplemente una reforma, modernizando el país", dijo Escrivá. Los planes de pensiones colectivos en el lugar de trabajo no han ganado mucha tracción, en parte porque las empresas españolas son mucho más pequeñas y emplean a menos personas en promedio que sus pares europeos, dijo.

El gobierno también quiere reforzar los incentivos fiscales para alentar a los trabajadores a no jubilarse anticipadamente y renovar el sistema para los independientes, alineando las contribuciones con lo que finalmente reciben.

Los españoles han ahorrado fondos de jubilación privados equivalentes a solo alrededor del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de la OCDE de 80%. La mayoría de quienes ahorran en España son trabajadores de altos ingresos con cuentas de pensiones individuales.

Para abordar esa disparidad, los funcionarios buscaron inspiración en el National Employment Savings Trust del Reino Unido, conocido como NEST, dijo Escrivá. Bajo ese esquema, más de una docena de administradores de fondos, incluidos Blackrock y JPMorgan, ahora invierten en nombre de más de 9,5 millones de británicos.

Optando por

Si bien los trabajadores del Reino Unido se inscriben automáticamente en NEST cuando comienzan un nuevo trabajo, con la opción de optar por no participar, el plan de España será voluntario, dijo el ministro. El sistema se asemeja al del País Vasco autónomo en el norte de España, que tiene un plan similar al de Gran Bretaña pero también requiere que los trabajadores se inscriban.

"Es una buena idea, pero si dicen que no es obligatorio o no incluye al menos la autoinscripción, no resolverá nada", dijo Concepción Patxot Cardoner, profesora de la Universidad de Barcelona. Los trabajadores tienden a no optar por los planes de ahorro voluntario, dijo.

Escrivá tiene límites políticos sobre hasta dónde puede llevar las cosas. El nuevo plan es uno de una serie de reformas de pensiones que los legisladores acordaron el año pasado, y algunos grupos de izquierda se mostraron reticentes a las propuestas que requieren que los trabajadores participen en un plan del sector privado que, según dijeron, socavaría el sistema público.

Un intento anterior de corregir el tamaño de las pensiones de España, ajustando los pagos en función de los fondos disponibles y la mejora de la esperanza de vida, fracasó después de que millones de jubilados salieran a las calles en 2018 y 2019 en protesta.

Pero el problema no va a desaparecer: Escrivá y otros responsables políticos están tratando de descubrir cómo darles a los baby boomers las pensiones públicas con las que han estado contando, mientras se aseguran de que las generaciones más jóvenes también tengan suficientes ahorros a largo plazo.

Eso es particularmente controvertido en España, que ofrece una de las pensiones públicas más generosas como porcentaje de los ingresos de por vida en la OCDE, y gasta alrededor del 12% de la producción económica anual en pagos de jubilación. El total alcanzará casi el 14% del PIB en 2050, según las previsiones de la OCDE, en línea con Francia, inferior a Italia, pero notablemente por encima de la media del grupo.

El desempleo marcadamente alto en España es otro dolor de cabeza, que dificulta las contribuciones constantes de los trabajadores al fondo. Mientras tanto, la crisis del coronavirus ha exacerbado los desafíos fiscales, agregando presión para aún más reformas en el futuro.

"Para que el plan de pensiones de España sea sostenible, el gobierno necesita aumentar la edad de jubilación y recortar las pensiones", dijo la académica Patxot Cardoner. "No hay otra opción".