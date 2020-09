España e Italia abren la vía de las fusiones bancarias en Europa

Economía

La anunciada fusión entre los españoles Caixabank y Bankia y la compra de UBI Banca por Intesa Sanpaolo en Italia podrían hacer despegar el proceso de consolidación bancaria que reclama el Banco Central Europeo en un momento en que la pandemia amaga con crear problemas para algunas entidades

El Banco Central Europeo lleva años abogando por las fusiones como antídoto frente a la baja rentabilidad de la banca de la eurozona, que achaca al exceso de capacidad del sector más que a su política de bajos tipos de interés.

Unir fuerzas ayudaría a reducir costes, acometer la transición digital y hacer frente a los competidores estadounidenses, que superan en tamaño y rendimientos a sus pares europeos. La estrategia genera consenso en el mercado y entre los reguladores, pero hasta ahora el sector ha hecho oídos sordos a la llamada de Fráncfort, que idealmente querría ver también fusiones paneuropeas.

Aunque el número de bancos en Europa se ha reducido un 29 % desde el inicio de la crisis financiera en 2009, hasta los 6.088 en 2018, esta consolidación es resultado sobre todo de uniones forzosas entre entidades pequeñas y con problemas en el marco del saneamiento de la banca que acometieron muchos países tras la crisis. Desde 2011, el número de fusiones y adquisiciones ha ido cayendo hasta las 40 en 2019, según datos de S&P.

La crisis financiera dejó a los bancos con escasa capacidad para financiar estas operaciones y poco apetito por asumir sus riesgos, mientras que la legislación aprobada por la Unión Europea para evitar nuevas quiebras de gigantes, como la de Lehman Brothers en EE.UU., endureció las exigencias para los grandes grupos, restando atractivo a las fusiones.

Algunos intentos recientes han terminado en fracaso, como la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank en 2019. Los dos bancos comerciales más grandes de Alemania renunciaron a unirse tras constatar que los beneficios no compensaban los costes ni las exigencias de capital que hubiera requerido una integración a tan gran escala.

Bancos más fuertes

Sin embargo, el proyecto de fusión entre Caixabank y Bankia, el tercer y cuarto banco de España por activos, respectivamente, y el apoyo en julio a la opa sobre UBI Banca por parte de Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia por capitalización, podrían apuntar a un cambio de tornas, según los expertos.

"Empezamos a ver transacciones reales, en Italia con UBI y en España con Bankia, y esto significa que ya no solo es retórica", dijo el economista Nicolas Véron, del think thank económico Bruegel.

Lo novedoso -explica- es que, al contrario que en los últimos años, se trata de operaciones entre bancos que no atraviesan problemas, y demuestran que puede volver a invertirse en el sector bancario, que "estas transacciones tienen sentido y cuentan con el apoyo de los accionistas".

"Esto sugiere una gran probabilidad de que llegarán más acuerdos de este tipo", dice.

