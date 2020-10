Europa anuncia restricciones hasta diciembre ante escalada sin freno de los contagios

Economía

Francia volverá a la cuarentena nacional este viernes, mientras que en Alemania las medidas entran en vigencia el 2 de noviembre. En Italia ayer se reportó una cifra récord de casi 25 mil nuevos casos de Covid-19.

En Alemania se cerrarán por cuatro semanas los negocios no esenciales, como bares, cines, teatros, gimnasios y restaurantes. Foto: Reuters

La segunda ola de infecciones en Europa está fuera de control. Y aunque por meses los gobiernos del Viejo Continente se resistieron a imponer nuevos cierres generalizados en respuesta al aumento de los contagios de Covid-19, la situación sanitaria se volvió insostenible y las autoridades han tenido que tomar medidas cada vez más radicales.

Un ejemplo de ello es Francia, donde pese a que las autoridades se resistieron por meses a la idea, ayer el presidente Emmanuel Macron anunció que a partir del viernes el país volverá a entrar en una cuarentena nacional, la cual se extenderá hasta el 1 de diciembre.

“El virus está circulando a una velocidad que ni siquiera los pronósticos más pesimistas habían anticipado (...) Como todos nuestros vecinos, estamos sumergidos por la repentina aceleración del virus”, lamentó el mandatario, quien advirtió que “estamos todos en la misma posición: invadidos por una segunda ola que sabemos que será más dura, más mortal que la primera”.

Los nuevos casos en Francia promediaron 38.700 cada día la última semana.

La nueva normativa implica que las personas solo podrán salir de sus casas para comprar artículos esenciales, asistir al médico o a practicar su hora diaria máxima de ejercicio. Con esto, los residentes tampoco podrán viajar entre regiones del país.

En materia laboral, se incentiva la adopción del trabajo a distancia, pero los franceses podrán asistir a sus oficinas si el empleador considera que no es posible operar desde sus casas.

Quizás la principal diferencia con el confinamiento de marzo es que la mayoría de las escuelas permanecerán abiertas, sector que fue uno de los primeros en cancelar sus actividades con la primera ola.

A comienzos de este mes el presidente francés decretó toque de queda nocturno en las principales ciudades del país, entre ellas París, pero esto no fue suficiente. La nueva batería de restricciones llegó cuando en la última semana las nuevas infecciones alcanzan un promedio diario de 38.700.

Si bien está contemplado que la cuarentena se extienda por un mes, Macron precisó que aliviaría las restricciones una vez que el país reduzca los casos diarios reportados a más o menos 5 mil diarios.

Golpe a los negocios no esenciales

La canciller alemana, Angela Merkel, también anunció nuevas restricciones ayer más temprano. Luego de sostener una reunión con las autoridades regionales, la líder del gobierno federal indicó que a partir del 2 de noviembre y por cuatro semanas se exigirá el cierre de negocios no esenciales, siendo algunos de ellos los bares, cines, teatros, gimnasios y restaurantes.

Estos últimos tendrán permitido entregar comida para llevar, mientras que los colegios, jardines infantiles y tiendas podrán permanecer abiertos, pero su capacidad máxima permitida se verá reducida.

Las reuniones sociales también serán limitadas a un máximo de diez personas de dos familias diferentes -habiendo multas para quienes no lo cumplan-, ya que el gobierno no puede rastrear el 75% de los nuevos casos que diagnostica, lamentó Merkel. Por lo mismo, la autoridad solicitó que no se realicen viajes turísticos.

La canciller calificó como “drásticas” las medidas, pero aclaró que “tenemos que actuar y debemos hacerlo ahora para evitar una emergencia de salud nacional”.

La determinación se habría tomado en parte por una preocupación sobre la capacidad hospitalaria, la cual podría llegar a su máximo en las próximas semanas si los contagios siguen su ritmo actual, el cual se ha duplicado en los últimos diez días, llegando a un nuevo máximo de 14.964 ayer.

Según el el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, noviembre será crítico. “El creciente número de infecciones nos obliga a tomar contramedidas duras para romper la segunda ola con medidas específicas y temporales, incluida una ayuda financiera eficaz para las empresas afectadas”, dijo.

Evitar la cuarentena total

Si hace meses la preocupación de Italia era no superar los 2 mil contagios diarios, la situación ha cambiado radicalmente, y ayer el Ministerio de Salud reportó un nuevo máximo de 24.991 nuevos contagios en un día.

El fin de semana el gobierno anunció que entrarían en vigencia nuevas restricciones, tales como el cierre anticipado de los bares, restaurantes y cafés, que pueden operar en el local hasta la 6 de la tarde y solo pueden vender comida para llevar hasta la medianoche.

Adicionalmente, los gimnasios, cines y teatros tienen prohibido abrir y los deportes de contacto están prohibidos, pero las tiendas y la mayoría de negocios permanecen abiertos, todo esto en principio hasta el 24 de noviembre.

El primer ministro, Giuseppe Conte, defendió que gestionar la pandemia “significa evitar un segundo confinamiento general como el que hubo en primavera”, ya que “el país no se lo puede volver a permitir”.

En su vecina España, el gobierno de Pedro Sánchez decretó un nuevo estado de alarma nacional que pretende extender hasta mayo del próximo año, idea que será votada hoy por el Congreso.

Este nuevo ordenamiento implica que el país vuelve a tener toque de queda, se restringe la movilidad entre provincias excepto en casos justificados y se limitan las reuniones sociales, entre otras medidas. Si bien este es el piso mínimo, cada autonomía puede decretar acciones más estrictas para acotar los contagios.

Al igual que sus vecinos, la administración de Sánchez descarta por el momento una nueva cuarentena total que paralice la economía, como lo que ocurrió en marzo. Sin embargo, el promedio diario de España ya supera los 15 mil nuevos casos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, también se resiste a un nuevo cierre general, y de momento ha implementado una estrategia de confinamientos locales en tres niveles, que incluyen el cierre de bares, gimnasios, casinos y locales de apuestas en las zonas que se encuentren en un nivel de alerta “muy alto”. Sin embargo, los expertos sugieren que es probable que todo el país requiera más restricciones.

Proyecciones del comité científico de emergencias del gobierno advierten que la segunda ola provocará más muertes que la primera, ya que la cifra diaria se mantendrá alta durante más tiempo.

Medidas que toma cada país