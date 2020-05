Europa, Japón y EEUU preparan nuevos planes de estímulo mientras retoman actividades en medio de la pandemia

Economía

La propuesta para la UE contempla un fondo de recuperación y presupuesto a largo plazo, y el gabinete nipón aprobó un conjunto de medidas por US$ 1,1 billones. La Casa Blanca, en tanto, evalúa entregar un bono para que las personas vuelvan a trabajar.

A medida que los países que recibieron primero el coronavirus y sus impactos ya están retomando ciertas actividades, los gobiernos se han dado cuenta de que nuevos planes de estímulo y reactivación son necesarios en este proceso.

En este escenario, la Comisión Europea propuso hoy un fondo de 750 mil millones de euros (US$ 821 mil millones) para la recuperación del bloque, que contempla 500 mil millones de euros para subvenciones -siendo Italia y España los que recibirían mayores montos- y 250 mil millones de euros para créditos.

Las subvenciones constituyen un elemento crucial en el esfuerzo de recuperación, que desde el comienzo de las discusiones contó con la oposición de países como Holanda y Suecia, pero que ahora es respaldado por el bloque franco-alemán.

Adicionalmente, el Ejecutivo Europeo propuso un presupuesto de 1,1 billones de euros para el bloque para el período entre 2021 y 2027, con lo que el esfuerzo total para impulsar la economía de la UE será de 1,85 billones de euros.

Para entrar en vigencia, la propuesta presentada por Ursula Von Der Leyen deberá ser negociada y aprobada por los 27 estados miembro de la UE y por el Parlamento Europeo, discusión que está contemplado ocurra a mediados de junio.

Japón se prepara para la reapertura

El lunes el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró que el modelo de su país "venció al coronavirus", y después de 7 semanas levantó el estado de emergencia en los distritos que seguían confinados. Hoy, el gabinete del mandatario aprobó un conjunto de medidas por 117 billones de yenes (US$ 1,1 billones), que contemplan ayuda financiera para empresas, subsidios directos a las personas, fondos para asistencia médica y apoyo a las economías locales.

"Debemos proteger los negocios y el empleo a toda costa ante el duro camino que tenemos por delante. También debemos tomar todas las medidas necesarias para prepararnos para otra ola de la epidemia", dijo el primer ministro hoy.

El gasto extraordinario se financiará a través de un segundo presupuesto suplementario, y Abe aseguró que sumado a las medidas anteriores, el esfuerzo fiscal para responder a la pandemia será equivalente a cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de la tercera economía más grande del mundo, totalizando US$ 2,18 billones. Esto, según el primer ministro, significa que "con el paquete de políticas más grande del mundo, la economía japonesa resistirá esta crisis cada cien años".

Para que el nuevo plan de estímulo sea oficial, se espera que el Parlamento lo apruebe el próximo mes.

Negociaciones entre administración Trump y Congreso

En Estados Unidos, el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, reveló que el gobierno está en conversaciones con el Congreso para implementar un nuevo plan de estímulo fiscal, que como novedad incorporaría bono de incentivo para que las personas regresen al mercado laboral, ya sea recuperando sus antiguos puesto de trabajo o bien buscando nuevos empleos.

La administración Trump está analizando la propuesta del senador Rob Portman que busca entregar un bono de US$ 450 semanales a quienes regresen al trabajo. "Es algo que estamos viendo con mucho cuidado. El senador Portman tiene una buena idea. Él entiende los incentivos y desincentivos", dijo Kudlow.

El principal asesor económico de la Casa Blanca también indicó que no cree que el beneficio de desempleo semanal de US$ 600 se extienda en una nueva ronda de alivio -por lo que el nuevo bono sería un sustituto- y sinceró que si bien a su juicio la medida era necesaria en el período de emergencia, "es un gran desincentivo para volver a trabajar, y no queremos eso".

Las declaraciones de Kudlow ocurrieron cuando congresistas republicanos están buscando medidas alternativas a la batería de ayuda económica de US$ 3 billones presentada por parlamentarios demócratas, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes pero que no vería la luz en el Senado con mayoría oficialista.