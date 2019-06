Exportaciones chinas suben y Trump amenaza con nuevos aranceles

Economía

El presidente de EEUU atacó nuevamente a la Fed, a quien consideró “muy perjudicial” por dar ventaja a Beijing con sus alzas de tasas.

Importaciones a la baja y exportaciones sorpresivamente al alza se registraron en mayo en China, pese a la agria disputa comercial que mantiene el país con Estados Unidos.

Las compras desde el gigante asiático cayeron 8,5% en un año, según datos de la Administración General de Aduanas de China, más del doble del retroceso pronosticado. En tanto, los envíos a otros países subieron 1,1% -se esperaba una caída en las cifras-, pero con respecto a EEUU bajaron por segundo mes consecutivo.

Sin embargo, los datos no lograron disipar las preocupaciones de que la guerra arancelaria se intensificará y que el impacto a la economía global será importante.

A ello se sumó el presidente Donald Trump amenazando nuevamente a Beijing con más gravámenes si no alcanza un acuerdo comercial con su par chino Xi Jinping, en la cumbre del G20 a fines de este mes en Japón.

“Creo que las diferencias se pueden resolver fácilmente. Me sorprendería que no asistiera. Creo que sí va a ir; no he escuchado lo contrario”, apuntó el mandatario republicano quien agregó que si Xi no asiste, se aplicarán inmediatamente impuestos sobre US$ 300 mil millones de productos adicionales.

“Desde nuestro punto de vista, la mejor oferta que podemos tener es de aplicar un 25% a US$ 600 mil millones”, explicó Trump.

Señales chinas

Las cifras de menores importaciones subrayan la debilidad de la economía china debido a un menor consumo interno, mientras que el repunte de las exportaciones pudiera no significar necesariamente mayor demanda externa.

Según economistas de Bloomberg, esto podría ser más bien temporal y podría estar impulsado por el nerviosismo de los productores que están aprovechando de colocar sus productos en el mercado antes de que se apliquen nuevos aranceles.

Algunas importaciones de materias primas cayeron, como la soya que retrocedió 12,2% en los primeros cinco meses respecto al año anterior. El cobre y el mineral de hierro también bajaron, mientras que las ventas de petróleo, gas natural y carbón subieron en el mismo período.

Por su parte, Capital Economics apunta a que el castigo arancelario de EEUU será pronto un obstáculo para las exportaciones.

“Una vez que los aranceles empiecen a hacer efecto, las exportaciones a EEUU deben seguir por debajo de las de otras regiones”, apuntó la consultora.

Así las cosas, la firma estimó “que el crecimiento del PIB mundial se reducirá de 3,5% el año pasado a 2,7% el año próximo” y destacó que “las perspectivas para el comercio siguen siendo sombrías, con una disminución esperada, de los envíos a EEUU”.

Apuntando a la Fed

En medio de este escenario, Trump volvió a criticar ayer a la Reserva Federal al asegurar que ha sido “muy, muy perjudicial” elevar las tasas de interés demasiado rápido y, como resultado, dar a China una ventaja en las negociaciones comerciales.

“(China) devalúa su moneda, lo ha hecho por años: les han dado una ventaja competitiva tremenda. Y no tenemos esa ventaja porque tenemos una Fed que no baja las tasas de interés”, dijo en entrevista con CNBC.

“Deberíamos tener derecho a tener un campo de juego justo pero, incluso sin un campo de juego justo, porque nuestra Fed es muy, muy perjudicial para nosotros, estamos ganando”, aseguró. Trump ha sido un férreo crítico del banco central, a quien ha considerado una “gran amenaza”, mientras ha considerado que “no está ni un poquito feliz” con el presidente Jerome Powell.