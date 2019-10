Exvicepresidente de Ecuador: “No puede ser más acertado eliminar el subsidio al petróleo. El gobierno se tardó”

Economía

En conversación con DF, Dahik aseguró que los manifestantes indígenas están afectando a sus propios pueblos, y apuntó directamente a quienes cree que son los causantes de la crisis.

Ya van dos semanas desde que explotó una de las crisis políticas más grandes que ha vivido Ecuador.

Las violentas protestas se han tomado principalmente las calles de Quito, a raíz de las polémicas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, el 1 de octubre. La más impopular de ellas, la eliminación del subsidio a los combustibles.

Sin embargo, desde el Palacio de Carondelet han argumentado que buscan reducir el gasto público y poder cumplir con el acuerdo de ayuda financiera pactado en febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese entonces, la institución le entregó US$ 4.200 millones al país para hacer frente al estancamiento de su economía, que apenas creció 0,3% en el segundo trimestre de este año frente al mismo período del año anterior, y 0,4% respecto a los tres meses previos.

El desabastecimiento de bencina en algunas zonas del país; escasez de productos básicos; aumento de los precios de alimentos y fletes por especulación, además del alza del precio del transporte urbano, ya son una realidad.

En conversación con Diario Financiero, el exvicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik, delineó el panorama y apuntó directamente a quienes cree son los causantes de la crisis.

- ¿Hay una estimación de cuánto podría ser el impacto de las protestas en la economía?

- Es difícil cuantificar en este momento. Una semana del PIB son más o menos US$ 2 mil millones. Obviamente, nunca la pérdida va a ser eso, pero ciertamente habrá pérdidas de varios cientos de millones de dólares. Hay cosas que se pierden y no se recuperan, por ejemplo, la producción que se pudre, los viajes de turismo que se habrían hecho en el feriado de este fin de semana y que no se harán, la producción de petróleo que no se ha realizado y que no se realizará cuando se reabran los pozos tomados por los huelguistas. Este evento puede llegar a más de US$ 500 millones, pero habrá que esperar el trabajo profesional de cuentas nacionales.

- ¿Cuáles serán los sectores que se verán más golpeados?

- Obviamente sectores comerciales que dejarán de vender: los restaurantes, el turismo; sectores de exportación que no han podido sacar su producción, y lamentablemente, sectores agrícolas; precisamente aquellos sectores indígenas que han autobloqueado sus vías, perjudicando a los pueblos indígenas más que a otros.

- ¿Cuáles son las principales causas y el origen de la crisis?

- La eliminación de los subsidios a los combustibles, y la libre importación que se permitirá a futuro, ha sido tomada como el pretexto para grupos de interés que generan la crisis.

En primer lugar,el socialismo del siglo XXI, que no se resigna a que el Ecuador haya salido de su eje, por lo que ha infiltrado gente y ha apoyado la subversión. Esto es un hecho, y ya hay venezolanos presos, que han sido claramente identificados como subversivos y sediciosos.

Luego los contrabandistas, a los cuales se les acaba un millonario e inmoral negocio, y que no están dudando en usar sus recursos, y estimular el caos, para ver si el gobierno retrocede y ellos recuperan su perverso negocio.

En tercer lugar, los que se benefician del hecho de que Petroecuador también es el único importador, y son proveedores e intermediarios en el negocio de importación.

Finalmente, los miembros del gobierno anterior, que prefieren el caos, la caída del gobierno y una crisis total, antes que siga destapándose toda la gigantesca corrupción que existió.

- ¿Cree que las medidas adoptadas por el presidente Moreno el 1 de octubre son la solución correcta para encausar el ritmo de la economía?

- La eliminación de un subsidio que ha significado “quemar” la tercera parte del ingreso petrolero en los últimos 45 años, no puede ser más acertado. Obviamente, si uno toma una medida tan necesaria y tan obvia al inicio del gobierno, con alto capital político, es una cosa. Es otra hacia el final, con desgaste.

El gobierno se tardó en esta medida. Si se hubiera aplicado antes, la economía estaría en una mejor situación hoy. Se habrían reducido las necesidades de financiamiento externo.

Sin embargo, si examina un país como Chile, verá que no es cuestión de una medida, sino de tener una economía realmente libre, que se rija por el mercado, y sostenerla por varias décadas. Eso nos falta en el Ecuador y nunca se ha hecho. Todavía hay muchas distorsiones.

- ¿Qué medidas podrían venir ahora para aplacar la protesta social?

- Se han bajado los aranceles para repuestos y llantas de los buses y camiones; se pretende dialogar con los sectores indígenas para tratar los problemas que los afectan, entre otros.

Lo más importante es reconocer que todo esto en nada beneficia al país.

Confío en que la vocación democrática de nuestro pueblo prevalecerá y se sostendrá nuestra democracia.