Fed anuncia inyección de liquidez a los mercados financieros por US$ 5,5 billones en un mes

Economía

El banco central de EEUU también está haciendo cambios en su programa de compras de bonos del Tesoro para "fomentar un funcionamiento fluido" de este mercado.

La Reserva Federal anunció en la tarde de hoy jueves que inyectará billones (millones de millones) de dólares en el sistema financiero, en una dramática respuesta a las señales de estrés en el financiamiento a corto plazo y en los mercados del Tesoro de Estados Unidos.

El banco central de EEUU también está haciendo cambios en su programa de compras de bonos del Tesoro para "fomentar un funcionamiento fluido" de este mercado.

Por tercera vez en cuatro días, el brazo de la Reserva Federal de Nueva York anunció que aumentará el tamaño de sus préstamos en el mercado de repos, donde los inversionistas piden prestado efectivo a cambio de garantías de alta calidad como bonos del Tesoro, pero esta vez por montos mucho mayores a los ofrecidos previamente.

La Fed ahora ofrecerá al menos US$ 500 mil millones en préstamos a tres meses, comenzando de inmediato, con otros US$ 500 mil millones en préstamos a tres meses desde el viernes. También lanzará mañana préstamos a un mes por US$ 500 mil millones que se liquidarán el mismo día.

Y a partir de la próxima semana, ofrecerá préstamos a tres meses por US$ 500 mil millones y préstamos a un mes por US$ 500 mil millones semanalmente hasta el 13 de abril.