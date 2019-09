Fed baja tasa de interés en un cuarto de punto a 1,75% - 2,0%, con división interna y críticas de Trump

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aplicó un nuevo recorte de 0,25 punto porcentual a la tasa de interés de referencia, el segundo después de una pausa de 11 años tras la crisis financiera de 2008.

De esta manera, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés), dejó los tipos en un rango de 1,75% - 2%, "a la luz de las implicancias de los desarrollos globales para el panorama económico, así como las presiones inflacionarias" en pausa, dijo. La decisión, sin embargo, generó divisiones dentro de sus integrantes.

El banco central, presidido por Jerome Powell, indicó en su comunicado que "el mercado laboral se mantiene fuerte y que la actividad económica ha venido avanzando a un rango moderado. Las ganancias laborales han sido sólidas, en promedio, en los meses recientes, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja".

De inmediato se conoció la reacción del presidente Donald Trump, quien en Twitter consideró que ni Powell ni la Fed tienen "agallas". "Jay (Jerome) Powell y la Reserva Federal vuelven a fallar. ¡Sin agallas, sin sentido, sin visión! ¡Un comunicador terrible!", escribió.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!