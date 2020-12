Ferguson: “La segunda Guerra Fría no ha terminado, empeoró este año y tampoco terminará con Biden”

Economía

El historiador estima que la pandemia “terminará en la mayoría de los países a mediados del próximo año”.

Niall Ferguson asegura que las pandemias no son eventos breves que se pueden medir en meses o semanas, sino que más bien tienden a durar varios años con múltiples olas. Pero en el escenario actual, con dos vacunas que reportan más de 90% de efectividad, plantea que la actual “terminará en la mayoría de los países a mediados del próximo año”.

Este pronóstico del historiador escocés implica que “al final habrá sido un fenómeno de un año y medio a dos, y eso es muy bueno”.

El académico de Stanford -que participará mañana de la Conferencia Anual de BCI- defiende que a mediados del ejercicio 2021 “realmente comenzará a sentirse como si el Covid-19 estuviera llegando a su fin”.

- ¿Qué cambios presenciados en estos meses llegaron para quedarse?

- Es importante aprender de la historia, y cuando uno hace eso, descubre que la gente vuelve rápidamente a sus patrones habituales de comportamiento social después de una pandemia.

El cambio más duradero será que muchas personas seguirán trabajando desde casa, al menos parte del tiempo. Muchas tendencias tecnológicas aceleradas por la pandemia no se revertirán.

Pero creo que dentro de un año vamos a volver a fiestas, teatros, eventos deportivos y restaurantes.

La pandemia se sentirá como una pesadilla, porque todas esas actividades que la gente realmente disfruta volverán a ser posibles sin ningún riesgo. La gente tardará un poco en acostumbrarse a la idea de que es seguro, pero si la historia sirve de guía, lo harán con bastante rapidez.

- ¿Cuál será el rol de EEUU con Biden en el nuevo escenario económico mundial?

- El punto clave a tener en cuenta es que EEUU ha superado la pandemia económicamente bastante bien. Podría haber sido mucho mejor si el gobierno hubiera respondido más rápidamente, pero el impacto de los bloqueos de marzo se vio compensado por un enorme apoyo fiscal y monetario. A pesar de todos sus fracasos, la administración Trump logró que las vacunas se desarrollaran muy rápidamente, y pronto estarán disponibles.

Joe Biden hereda una economía que ya se está recuperando y un exitoso programa de vacunas.

Las perspectivas económicas definitivamente mejorarán a partir de la primavera sin que él tenga que hacer nada.

- ¿Y en el plano comercial?

- No creo que la administración Biden sea simplemente un regreso a los años de Obama, porque el mundo ha cambiado. Y no creo que haya ningún apetito real en EEUU por la antigua relación con China. Será fácil para Biden lucir bien porque la economía se recuperará, haga lo que haga.

- Desde Chile estamos mirando con atención la relación entre EEUU y China...

- La atmósfera va a ser más benigna para una economía como la de Chile, porque el tipo de guerra comercial por la que le gusta luchar a Donald Trump no se va a producir.

- ¿Qué pasará con China en este panorama económico?

- China es ahora el mayor acreedor de los países en desarrollo y no sabemos muy bien cómo manejará los problemas de deuda. Además, ha tenido un mejor desempeño que la mayoría de las economías este año, lo que se debe en parte a que controló el virus de manera más despiadada. En parte se debe a que el gobierno chino volvió a intensificar su inversión en activos fijos, pero también el resto del mundo está comprando muchos productos de China, incluido EEUU.

Desde el punto de vista de Chile, esa es una buena noticia porque la demanda de cobre ha aumentado. El comercio será más fácil, aunque no estaremos en un mundo de libre comercio perfecto.

- ¿La pandemia ha fortalecido a China en el plano internacional?

- En realidad, no. Es una creencia muy común, porque la gente dice “China contiene el virus y occidente no”, pero China se ha hecho mucho daño. El sentimiento negativo se traduce en una mayor disposición a seguir al liderazgo estadounidense en cuestiones clave. Esos problemas, como la tecnología de las redes 5G, ahora serán más fáciles para el punto de vista de EEUU. La gente se da cuenta de que todavía es un Estado de partido único con un gobierno autoritario que está preparado para silenciar un desastre como el Covid-19, incluso a riesgo de propagarlo al resto del mundo.

Mi sensación es que China sale peor de este año. Además, una tasa de crecimiento de poco menos del 2% es terrible para China. Suena bien comparado con lo que tenemos el resto, pero una vez que se reduce el crecimiento a ese nivel, es extremadamente difícil generar el empleo que China necesita generar. Creo que los políticos chinos deben estar muy preocupados por las perspectivas de menor crecimiento no solo durante el próximo año, sino en los próximos cinco años.

- En enero escribió que estábamos viviendo una nueva Guerra Fría. ¿Cómo ha influido la pandemia y qué pasará el próximo año?

- No creo que la segunda Guerra Fría haya terminado. Creo que empeoró este año y que tampoco terminará con Joe Biden. Continuará el próximo año, pero tal vez entre en una fase de distensión, como lo hizo la primera Guerra Fría en la década de 1970. Biden conversará y buscará acuerdos sobre temas como comercio y tecnología, pero habrá una sospecha continua en EEUU del gobierno chino sobre espionaje y derechos humanos.

"Es un error pensar que la Constitución

generará salarios más altos, más igualdad"

A juicio de Ferguson, Chile se vería beneficiado del panorama global el próximo año, pero dice que los peligros que enfrenta son sobre todo internos. "Existe un riesgo político asociado con la reforma constitucional, que puede poner un poco nerviosos a los inversionistas", afirma, y agrega que "es posible que el proceso se desarrolle sin problemas, pero es un plazo muy ajustado".

- ¿Cuáles son los riesgos del proceso constituyente?

- América Latina tiene la mala costumbre de cambiar las constituciones con demasiada frecuencia, como si un cambio constitucional resolviera problemas económicos. Creo que parte de lo que sucedió en Chile es que mucha gente ha confundido la reforma constitucional con temas económicos que las constituciones no están diseñadas para abordar. Hay un escenario en el que este proceso se desarrolla sin problemas, pero creo que es casi seguro que habrá algunas consecuencias no deseadas.

- ¿Como cuáles?

- El sistema de pensiones ha tenido importantes beneficios para Chile, que ha sido excepcionalmente estable desde el punto de vista fiscal. El riesgo para Chile sería que inadvertidamente se pierdan esas ventajas y se cree una Constitución que no atienda las preocupaciones económicas y sociales, pero que sí haga que el sistema político sea menos efectivo. No es que Chile se vaya a convertir en Venezuela, pero Chile tiene que evitar convertirse en Argentina. Y eso preocupa a los inversionistas.

- La nueva Constitución no resolverá los problemas económicos...

- Sería sorprendente. La historia dice que las constituciones están ahí para establecer reglas básicas para la política, para sacar ciertos asuntos del ámbito político y llevarlos al legal. Es un error pensar que la Constitución generará salarios más altos, más igualdad, ese tipo de cosas, porque para eso no son realmente las constituciones. Esos son temas de finanzas públicas, no de reforma constitucional.

- ¿Los retiros de fondos de pensiones son una buena medida de emergencia?

- Un sistema de pensiones está realmente diseñado para la jubilación de las personas, para la vejez, y el dinero no se puede gastar dos veces. Esta es una política equivocada que tendrá consecuencias negativas a largo plazo y también socava la credibilidad del sistema. Si en realidad no es un sistema de pensiones, sino una especie de alcancía que se obtiene cada vez que los tiempos se ponen difíciles, entonces su propósito original está siendo subversivo. Me preocupé bastante cuando supe que se estaba haciendo esto, creo que terminará habiendo sido un gran error.

- ¿Cuáles serán esas consecuencias? Porque hay quienes dicen que el objetivo es terminar con el sistema actual.

- No sé la respuesta a eso, pero mi sensación es que el sistema ha recibido un golpe muy severo. Si destruyes un sistema como este, tendrás que reemplazarlo por algo, y existen todo tipo de alternativas. El sistema de Chile es bastante inusual. Mi propia preferencia hubiera sido que el resto del mundo adoptara algo más parecido al sistema de Chile.