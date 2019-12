Fernández promulga ley de emergencia económica y confirma que misión de FMI visitará Argentina

Economía

La actividad económica de octubre fue mejor a lo esperado: se contrajo un 0,9% interanual, frente a las estimaciones de una caída de 3,5%.

Día agitado en Argentina, antes de la pausa por Navidad. El dato de actividad económica de octubre fue mejor al esperado, se publicó la ley de emergencia económica -que establece un impuesto de 30% a las compras con dólares para el ahorro y el turismo- y el presidente Alberto Fernández confidenció a periodistas de la Casa Rosada su deseo de terminar el mandato con una inflación de un dígito.

La actividad se contrajo un 0,9% en octubre, en comparación con el mismo período de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato mejor al esperado por los economistas consultados por Reuters, que estimaban una contracción de 3,5%.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mejoró un 1,9% respecto al mes anterior, mientras que en los primeros diez meses del año registró un retroceso de 2,3% comparado a igual período de 2018, lo que demuestra que la economía tuvo un ligero repunte antes de que Mauricio Macri dejara la presidencia.

La lectura fue impulsada por los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y explotación de minas y canteras. En contraposición, las ramas con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y la intermediación financiera.

La nueva administración de la Casa Rosada espera impulsar el crecimiento a través de la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, tambuén conocida como ley de emergencia económica. Si bien la ley fue aprobada el sábado en la madrugada, el texto fue publicado recién ayer en la tarde, ya que el gobierno evaluó hacer ajustes en dos puntos: los derechos de exportación y las contribuciones patronales.

El proyecto contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Entre los temas más controvertidos se cuenta que establece un impuesto de 30% a la compra de dólares para el ahorro, para las compras con tarjetas de crédito y débito en el extranjero, las contrataciones de servicios online o de streaming con facturaciones desde el exterior, los pasajes para viajar fuera del país, y las compras en línea al extranjero.

Quedaron fuera de la normativa las compras de bienes o servicios en cuotas realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley y las importaciones de insumos para la producción.

De inflación y el FMI

En una visita a la sala de periodistas de la Casa Rosada, el presidente confidenció además que la meta para su mandato es menos ambiciosa de lo que podría esperarse. “Si logramos una inflación de un dígito para 2023, estaré satisfecho”, dijo en declaraciones citadas por el medio local La Nación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza de 48,3% entre enero y noviembre, mientras que en los últimos doce meses arrastra un incremento de 52,1%.

“Hay que mirar un poco para adelante, pero tenemos que saber dónde estamos parados. Ahora mi preocupación es estabilizar la economía, tranquilizar la economía para estar todos un poco más tranquilos”, afirmó.

El mandatario también confirmó que llegaría una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos días para sostener reuniones formales con funcionarios del gobierno, y que la deuda es un “condicionante”. Según el medio local El Cronista, los representantes del Fondo llegarían el 6 de enero, pero en el propio FMI descartan que haya agendado un viaje.

La última vez que una misión del FMI visitó Argentina fue en agosto. En esa ocasión ee reunieron con el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el expresidente del banco central, Guido Sandleris.

La administración de Fernández mantiene su posición de no avanzar con los desembolsos que restan del FMI, dentro del programa stand-by, a menos que sean para utilizarlos en fines productivos. De los US$ 57 mil millones del préstamo pactado con el país, quedan US$ 12.500 millones a ser desembolsados hasta junio de 2021.

Beneficios a jubilados

La administración de Fernández también tomó medidas para aumentar los ingresos de los argentinos, para fomentar el consumo. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, anunció que quienes hayan tomado créditos con la Anses,principalmente jubilados, “no van a pagar la cuota por enero, febrero y marzo”.

Esto se suma a la rebaja de la tasa de interés de 12% y a los aumentos de monto fijo que recibirán en diciembre y enero, como parte de un paquete de medidas para “recuperar los ingresos de los más vulnerables”, y que beneficiará a 5,5 millones de personas.

