Fernández sigue posicionándose tras debate y empresarios ya reciben propuestas de candidatos

Economía

Una encuesta local mostró que el candidato del Frente de Todos se impuso nuevamente al presidente Mauricio Macri en el cara a cara del domingo.

“En Argentina hay que seguir avanzando. Mauricio Macri ya es parte de la historia”.

Esas fueron las palabras del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ayer; un día después del segundo debate presidencial realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El líder en las encuestas también aprovechó de mandarle un mensaje a su principal rival mientras salía de su casa en Puerto Madero, según el medio local, El Cronista.

“Espero que no se vuelva a enojar y no llame al banco central para que liberen el dólar, como hizo la vez pasada. Que no haga un disparate”, sostuvo.

Y es que las reacciones tras la discusión del domingo -de la cual participaron los otros cuatro candidatos y que estuvo basada principalmente en temas de corrupción y economía- no tardaron en llegar.

Sólo un poco antes, la expresidenta -y vice en un futura gestión de Fernández-, Cristina Fernández, compartió a través de su cuenta de Twitter el video de un actor, que interpretaba al “ministro de la sinceridad”.

“Se acercan las elecciones y esta vez te vamos a decir la verdad: las vamos a perder. Creímos que si usábamos el marketing del odio podíamos destrozar la economía y tu calidad de vida, pero vos nos ibas a seguir votando. Eso falló y pese a que decimos que sí se puede, sabemos perfectamente que no se puede y ya estamos pensando a dónde rajarnos después de la derrota”, dice el actor en el compacto.

“Cuando lo veas seguro que te vas a reír. Pero después, por favor, ponete a pensar”, escribió la expresidenta.

Optimismo oficialista

La Casa Rosada aún no pierde las esperanzas y respaldó el actuar de Macri.

En conversación con el medio local Todo Noticias, el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto dijo que su intervención había sido “altamente positiva”, y agregó que: “Creo que el presidente en todos los temas estuvo en un plano superior”.

Pero, a pesar de que el oficialismo se mantiene optimista, nuevamente las encuestas les dan la espalda.

La consultora local Raúl Aragón y Asociados realizó un sondeo post debate y concluyó que Alberto Fernández se impuso nuevamente a Macri durante el segundo debate, realizado por la UBA, con un 44,2% frente al 33% que apoyó la actuación del mandatario en ejercicio.

Las cifras responden a que si bien Macri se mostró más a la ofensiva, apuntando principalmente a temas de seguridad, su confianza no fue suficiente para conquistar la percepción de los encuestados.

El estudio, además, ubicó a José Luis Espert en el tercer lugar de las preferencias, con un 6,9%, seguido de Roberto Lavagna, con un 3,6%. Más atrás quedaron Nicolás del Caño, con 2,7%, y Juan José Gómez Centurión, con 0,9%.

Definición política

Ante los comicios y los constantes dimes y diretes de los candidatos, los empresarios ya se han puesto nerviosos por la falta de decisión política, consignó El Cronista. De hecho, Pichetto –en reemplazo de Macri- y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se reunieron ayer con la Unión Industrial Argentina (UIA), como parte de un ciclo de encuentros entre el gremio y los postulantes para escuchar sus propuestas hacia el sector y, a su vez, presentarles las suyas como entidad fabril.

Sin embargo, Sica ya había hecho su diagnóstico antes de la reunión e incluso, antes del debate del domingo.

Durante el 55° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA), el viernes, el jefe de la cartera de producción sostuvo que el pacto social que propuso Fernández, para avanzar en acuerdos con la industria, el campo y los gremio,s aportaba más incertidumbre.

“Hoy hay empresas que están aumentando los precios para hacer un colchón frente a que el acuerdo incluya un congelamiento. Lo mismo con las que están despidiendo y reorganizando. Y esto es algo que estamos sufriendo nosotros”, dijo.

Además, acusó que “los pactos sociales sin contenidos siempre fracasaron”.

En tanto, los empresarios emplazaron a la clase política en medio de la ausencia de Macri y la poca asistencia de los ministros de Estado al coloquio. “Los empresarios podemos administrar riesgos, pero no incertidumbre, y en eso estamos hoy. No sabemos qué van a hacer. El oficialismo salió a comprar votos desde las PASO y no sabemos qué va a hacer si ganan, y la oposición, igual. No tenemos en claro ninguna medida económica”, dijo a El Cronista una fuente perteneciente a una de las multinacionales.