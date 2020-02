FMI anuncia recomendaciones más personalizadas para mercados emergentes

Economía

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, delineó el “nuevo marco de políticas integradas” en una columna publicada en Financial Times.

Una revisión caso a caso, con recomendaciones más específicas para cada país fue lo que anunció la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ayer.

Mediante una columna publicada en el medio británico Financial Times, la timonel del Fondo analizó la situación de los mercados emergentes y cómo la institución puede hacer que los flujos de capital sean más seguros para sus economías.

Las reformas serán parte de un "nuevo marco de políticas integradas", con el fin de reevaluar los costos y beneficios de cuatro herramientas: política monetaria, macroprudencial, intervenciones cambiarias y medidas de flujo de capital, "para ayudar a estabilizar las economías expuestas a shocks internos y externos", explicó en su carta.

En esa línea, Georgieva aseguró que las políticas económicas de los países también influyen en cómo cada territorio enfrenta los escenarios externos. "Los mercados emergentes también difieren ampliamente en la liquidez de sus mercados de divisas, lo que podría afectar la gama de herramientas disponibles para su estabilización", dijo.

Foco en emergentes

Precisamente las economías emergentes –y otras con menos ingresos- son las que más recurren al FMI en busca de apoyo en tiempos de crisis. Países como Costa Rica, Brasil, Ecuador y Argentina son parte de la lista de los rescatados, aunque naciones europeas como Portugal y Grecia, también han recibido préstamos.

Argentina ha sido una de las principales prioridades de la institución en el último tiempo, luego de que el expresidente Mauricio Macri pidiera un préstamo por US$ 57 mil millones en 2018. Pero medios internacionales apuntan a que la actuación del organismo muchas veces no soluciona los colapsos económicos, ya que sus revisiones no distinguen entre los escenarios de cada nación.

Sobre este punto, Georgieva comentó que "si bien las orientaciones políticas anteriores del FMI para los países miembros han considerado las cuatro herramientas políticas del marco de políticas integrado, reconocemos que se necesita una comprensión más profunda de cómo funcionan estas políticas de forma aislada y en coordinación entre sí".

El dólar fue otro factor que destacó la directora. El fuerte rol de la moneda estadounidense, dijo, expone demasiado a las economías a los shocks externos.

Incluso, afirmó que "el comercio se factura desproporcionadamente en dólares (...) lo que puede hacer que los tipos de cambio se conviertan en amplificadores de shocks".