Economía

El organismo recortó con fuerza su estimación para prácticamente todos los países contemplados: el PIB de EEUU subiría 4%, el de la eurozona 3,9% y el de China se expandirá solo 4,8%. Pero mejoró a 3,8% su panorama global para 2023.

El tercer año de pandemia no será complejo en lo económico solo para Chile: es un panorama que se extiende a prácticamente todos los países, y por ende al mundo en su conjunto. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó a 4,4% su estimación para el Producto Interno Bruto (PIB) global este 2022, medio punto porcentual por debajo de la estimación de octubre.

En su primer Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés) del año, el prestamista internacional recuerda que el crecimiento se está desacelerando mientras las economías lidian con mayor inflación, interrupciones en la cadena de suministro, récords de deuda e incertidumbres persistentes.

La propagación del Covid-19 sigue siendo una preocupación latente, ya que ómicron ha obligado a imponer nuevas restricciones y un alza en la escasez de mano de obra. Pero, según las estimaciones del Fondo su efecto se desvanecería desde el segundo trimestre.

Estos factores llevaron al FMI a empeorar su proyección para prácticamente todos los países contemplados en el ejercicio, y las mayores economías no se quedan atrás. El PIB de Estados Unidos ahora crecería solo 4%, o sea 1,2 puntos menos que lo contemplado en octubre, principalmente por el retiro anticipado del estímulo monetario, las continuas interrupciones a la cadena de suministro y porque el plan fiscal Build Back Better ya no se contempla en el escenario base.

La economía china solo subiría 4,8%, lo que refleja un recorte de 0,8 puntos, debido al panorama del sector inmobiliario y a la recuperación más débil de lo esperado en el consumo privado. Para la eurozona el panorama se moderó a 3,9% este 2022, al igual que para las economías avanzadas en su conjunto.

Para América Latina el escenario tampoco es favorable. El PIB regional escalaría a 2,4% este año, o sea seis décimas menos que lo contemplado en octubre. El ejercicio considera a Brasil y México, y a cada uno se le aplicó un recorte de 1,2 puntos. El primero se expandiría solo 0,3%, mientras que el segundo lo haría 2,8%.

Gita Gopinath, economista jefa de la entidad, explicó que revisaron al alza sus proyecciones para la inflación este año en las economías avanzadas y de mercados emergentes y en desarrollo. "Se espera que las presiones elevadas sobre los precios persistan durante más tiempo", alertó. Detalló que esperan que los precios de la energía y los alimentos crezcan a tasas más moderadas en 2022, pero suponiendo que las expectativas de inflación permanecen ancladas, se espera que la inflación disminuya recién en 2023.

Riesgos a la baja

La economista advirtió que "el pronóstico está sujeto a una gran incertidumbre y los riesgos en general son a la baja", precisando que la aparición de variantes más letales podría prolongar la crisis. Al igual que otras instituciones económicas, el FMI recordó que la política "Covid Cero" de China podría exacerbar las interrupciones del suministro global, "y si el estrés financiero en el sector inmobiliario del país se extiende a la economía en general, las ramificaciones se sentirían ampliamente".

Al otro lado del mundo, la inflación más alta en EEUU podría provocar un "endurecimiento monetario agresivo" por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que llevaría a endurecer "drásticamente" las condiciones financieras mundiales. El FMI también destaca las "crecientes tensiones geopolíticas y el malestar social" como riesgos económicos.

Para abordar varios de estos cuadros, el prestamista internacional enfatiza en la importancia de enfrentar globalmente la pandemia, garantizando el acceso a vacunación, testeo y tratamientos, incluidos antivirales recientes.

"Los últimos dos años reafirman que esta crisis y la recuperación en curso es como ninguna otra. Las autoridades deben monitorear atentamente una amplia franja de datos económicos entrantes, prepararse para contingencias y estar listos para comunicar y ejecutar cambios de política con poca antelación", afirma Gopinath. Y agrega que "paralelamente, la cooperación internacional audaz y eficaz debe garantizar que este sea el año en que el mundo escape de las garras de la pandemia".