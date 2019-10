FMI aplica segundo recorte del año a PIB de Chile y alerta que el mundo crecerá a ritmo más lento en 10 años

Economía

Economía del país se expandirá 2,5% este año y 3% en 2020, y no superaría la barrera de los US$ 30 mil de PIB per cápita (en precios corrientes, a paridad de poder de compra) en 2022, como se esperaba en abril, sino que en 2023.

Un fuerte recorte de 0,7 punto porcentual aplicó el Fondo Monetario Internacional para el desempeño de la economía chilena este año. En su informe Panorama Económico Mundial, presentado ayer, el Fondo también redujo la estimación para la economía global a 3%, frente al 3,2% que esperaba en abril, arrastrada principalmente por el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

La institución espera que Chile crezca 2,5% este año, por debajo del 3,2% que esperaba en la actualización de su informe en julio, y casi un punto menos que el 3,4% que anticipó en abril. “La proyección de crecimiento de Chile es revisada a la baja, luego de un desempeño menor al esperado a principios de año”, consignó el texto.

También destacó la fuerte caída de los precios del cobre, de 9,4% entre febrero y agosto, debido a la incertidumbre global. Esto a pesar de factores que presionaron al alza los valores, como la disputa laboral en Chuquicamata (Chile), recortes en la producción en la República del Congo y el aumento de los costos de extración en la mina Grasberg en Indonesia.

El pesimismo para el desempeño del país se mantiene para 2020, con una expansión de 3% frente al 3,2% que informó en abril.

Esto tiene impacto en los cálculos del Producto Interno Bruto por persona. De acuerdo con las nuevas estimaciones, Chile no superaría la barrera de los US$ 30 mil de PIB per cápita (en precios corrientes, a paridad de poder de compra) en 2022, como se esperaba en abril, sino que en 2023. Ese año, el Producto per cápita chileno ascendería a US$ 30.938.

El primer lugar de Latinoamérica y el Caribe lo tiene Puerto Rico –considerado por el organismo como una economía avanzada- con un PIB per cápita PPP de US$ 40.067 en 2019. Le sigue Panamá, que este año desplazó a nuestro país del segundo lugar regional, con US$ 26.822. Así, el top 3 lo cierra Chile, con US$ 26.317.

En este informe, el FMI queda en la zona más baja de las estimaciones para la nación. El Banco Central también espera un 2,5% de expansión para este año, mientras que Hacienda tiene un rango de 2,4% a 2,9%, con una proyección media centrada en 2,6%. Para el próximo año, la estimación del gobierno está entre 3% y 3,5%, centrada en 3,3%.

“El FMI se ha puesto a tono con las proyecciones que tiene el mercado”, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas de APEC, que se desarrolló en Santiago. “Quiero resaltar que estamos en una coyuntura en que todas las proyecciones se han corregido a la baja”, agregó.

“Se rebaja el crecimiento global de 3,2% a 3%, el crecimiento más bajo desde la crisis del año 2008-2009”, resaltó.

Desaceleración global

En palabras de Gita Gopinath, economista jefa del FMI, todo apunta a que enfrentamos una “desaceleración sincronizada”. El crecimiento de 3% de la economía global este año es la cifra más baja desde la contracción de 0,1% de 2009, en plena crisis financiera.

El recorte en los pronósticos fue, además, transversal. El grupo de economías emergentes y en desarrollo crecería 3,9%, dos décimas por debajo de lo esperado en julio, y el próximo año se expandiría 4,6%, una décima menos de lo previsto.

Las economías avanzadas se expandirían 1,7% este año, dos décimas menos de lo esperado hace tres meses. “El crecimiento sigue debilitándose por el aumento de barreras comerciales y el incremento de tensiones geopolíticas”, explicó la economista. “Estimamos que las tensiones comerciales entre EEUU y China reducirán acumulativamente el nivel del PIB mundial en 0,8% para 2020”.

EEUU crecería 2,4% frente al 2,6% de julio. Sin embargo, para el próximo año, el FMI mejoró en dos décimas la estimación a una expansión de 2,1%. China, por su parte, crecería 6,1% este año, en lugar del 6,2% de julio, mientras que para 2020 el recorte fue de 0,2 puntos a 5,8%.