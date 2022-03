FMI aprueba acuerdo de US$ 45 mil millones para Argentina, en medio de escepticismo

Economía

Los legisladores trasandinos aprobaron el financiamiento del Fondo con apoyo bipartidista, pero rechazaron las políticas económicas que lo sustentan.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo de US$ 45 mil millones de Argentina, el paso final para cimentar un trato que ya enfrenta desafíos económicos y políticos.

La junta ejecutiva de la institución aprobó el programa en una reunión realizada este viernes, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser nombradas porque la decisión aún no se ha hecho pública. La oficina de prensa del FMI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El acuerdo, el vigésimo segundo de Argentina con el FMI desde 1958, es el capítulo más reciente en la tumultuosa relación del país con la entidad con sede en Washington después de dos años de lentas negociaciones. El programa, conocido como un servicio ampliado, le da al Gobierno su primera hoja de ruta económica a mediano plazo desde que el presidente Alberto Fernández asumió el cargo en diciembre de 2019.

El acuerdo le da a Argentina un respiro al proporcionar fondos que fortalecerán las reservas y le permitirán hacer frente a los pagos adeudados de un programa del FMI de 2018 que no logró estabilizar la economía. Como parte del trato, la Administración de Fernández se comprometió a reducir el déficit fiscal primario, dejar de imprimir dinero y reconstruir las reservas, entre varios objetivos. Pero el programa carece de reformas importantes.

Cuando se aprobó previamente este mes el acuerdo a nivel de staff, Argentina actuó con rapidez para enviarlo al Congreso, donde Fernández había solicitado la aprobación para que el acuerdo entrara en vigor. Finalmente, los legisladores aprobaron el financiamiento del FMI con apoyo bipartidista, pero no las políticas económicas que lo sustentan.

Luego del apoyo de la junta al acuerdo, Argentina recibirá US$ 9.800 millones iniciales que le permitirán hacer un pago de US$ 2.800 millones al FMI el 31 de marzo en medio de la disminución de las reservas netas. El resto de los desembolsos están condicionados a que el país pase revisiones trimestrales del programa por parte del personal del FMI, que evalúa si el Gobierno está alcanzando las metas establecidas.

Autoridades del FMI y de Argentina ya enfatizaron en que las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania crean grandes incertidumbres en torno al programa, lo que puede requerir que las políticas sean “recalibradas” si es necesario.

Próximos desafíos

Pero ya han surgido divisiones políticas sobre el programa. La resistencia que enfrentó Fernández en el Congreso por parte de miembros de su propia coalición izquierdista destaca los desafíos que enfrentará el Gobierno cuando intente terminar con los subsidios en sectores clave, como la energía.

Mientras tanto, los economistas han expresado dudas de que el Gobierno pueda alcanzar sus objetivos de enfriar la inflación y hacer crecer la economía este año. Los precios mundiales de la energía y los alimentos, una tasa más rápida de devaluaciones monetarias controladas y la eliminación de los subsidios en las facturas de electricidad mantendrán la inflación elevada este año, entre otros factores.

Economistas de JPMorgan prevén que la inflación en Argentina será de 62% este año, muy por encima de la meta del programa del FMI de hasta 48%. La consultora argentina Equilibra proyecta que la economía se contraerá este año porque el programa del FMI exige que Argentina acumule reservas, lo que limitaría el dinero que tiene para pagar las importaciones que sustentan la actividad económica.