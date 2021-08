FMI descarta acceso de Afganistán a recursos que estaban listos para ser traspasados

Economía

El Fondo Monetario Internacional dijo que el nuevo Gobierno de Afganistán no podrá utilizar los activos de reserva del Fondo y otros recursos, a solo días de que la nación reciba casi US$500 millones.

“Como siempre es el caso, el FMI se guía por las opiniones de la comunidad internacional”, dijo el miércoles un portavoz del FMI por correo electrónico. “Actualmente, existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un Gobierno en Afganistán, como consecuencia de lo cual el país no puede acceder a los DEG u otros recursos del FMI”.

Afganistán formaba parte de las naciones que recibirían el lunes US$455 millones en reservas conocidas como derechos especiales de giro o DEG, para canjear por efectivo como parte de un plan del FMI recientemente aprobado para inyectar US$650.000 millones a la atribulada economía mundial.

La nación ahora se une a un pequeño grupo de países, incluidos Venezuela y Birmania, que recibirán los activos, pero que no podrán controlarlos o cambiarlos por divisas debido a la falta de reconocimiento internacional.

La Administración de Biden había estado tomando medidas para evitar que los talibanes pudieran usar las reservas asignadas por el FMI, según un funcionario del Tesoro.

El martes, un grupo de 18 legisladores republicanos le escribió a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y le pidió que interviniera en el FMI para evitar que el nuevo Gobierno talibán pueda utilizar las reservas.

“El Gobierno no es reconocido y eso llevará un tiempo resolverlo”, dijo Mark Sobel, exrepresentante de EE.UU. en la junta ejecutiva del Fondo y exfuncionaria del Departamento del Tesoro que ahora forma parte del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras. “Además, no sé si hay un gobernador del banco central o alguien a quien el FMI pueda llamar y negociar. No hay forma de que se solucione en las próximas semanas”.