Economía

La pandemia del Covid-19 seguirá haciendo crecer la deuda pública mundial en 2021, pero gastar mayores sumas de dinero para acelerar las vacunaciones es la forma más rápida de empezar a normalizar las finanzas de los gobiernos, dijo el miércoles el Fondo Monetario Internacional.

El FMI señaló en su informe "Monitor Fiscal 2021 "que si la aceleración de la vacunación permite controlar antes el coronavirus, se podrían recaudar más de US$ 1 billón en ingresos fiscales adicionales a nivel mundial hasta 2025 en las economías avanzadas".

Si ese mismo escenario alcista en las previsiones económicas se materializa, el PIB mundial podría aumentar en US$ 9 billones durante el mismo periodo, a medida que las empresas reabran y contraten más rápidamente, dijo el FMI.

"Por lo tanto, la vacunación se amortizará con creces, proporcionando un excelente valor para el dinero público invertido en el aumento de la producción y distribución de vacunas a nivel mundial", sostuvo el FMI en el informe.

El Fondo calcula que los gobiernos han desplegado unos US$ 16 billones en ayuda fiscal relacionada con la pandemia hasta el 17 de marzo de este año. Esto incluye US$ 10 billones de gastos adicionales e ingresos no percibidos, y seis billones de dólares de préstamos gubernamentales, garantías e inyecciones de capital para las empresas.

El FMI prevé que los déficits fiscales se reduzcan ligeramente en 2021 en la mayoría de los países a medida que las ayudas relacionadas con la pandemia expiren o se reduzcan, las solicitudes de desempleo disminuyan y los ingresos comiencen a recuperarse a medida que las empresas vuelvan a abrir.

El déficit presupuestario global promedio alcanzó el 11,7% del PIB para las economías avanzadas en 2020 -cuadruplicando el 2,9% del año previo-, pero deberían reducirse al 10,4% en 2021, dijo el FMI.

Los déficits de las economías emergentes también se reducirán ligeramente en 2021, hasta el 7,7% del PIB en el caso de las economías emergentes y al 4,9% en las de bajos ingresos.

La deuda pública media mundial alcanzaría un récord del 99% del PIB en 2021 y se estabilizaría en ese nivel tras aumentar ligeramente desde el 97% en 2020. En el caso de las economías avanzadas, la deuda alcanzará un máximo del 122,5% este año frente al 120,1% de 2020.