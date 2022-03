FMI y BM advierten "importantes efectos indirectos en otros países” por conflicto Rusia-Ucrania

Economía

Los organismos internacionales confirmaron que están trabajando en conjunto para apoyar a Kiev, en los frentes financiero y político.

Además de la crisis humanitaria que ha significado la invasión rusa a Ucrania, las perturbaciones que ha provocado el conflicto a los mercados financieros han concentrado la atención del mundo económico. La situación fue abordada este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, cuyos titulares declararon que están "profundamente conmocionados y entristecidos por el devastador costo humano y económico que trajo la guerra en Ucrania".

La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, lamentaron en un comunicado conjunto que "las personas están siendo asesinadas, heridas y obligadas a huir", mientras se causan "daños masivos a la infraestructura física del país".

"Estamos junto al pueblo ucraniano durante estos terribles acontecimientos", aseguraron las autoridades económicas. Y, en la misma misiva, advirtieron que "la guerra también está generando importantes efectos indirectos en otros países".

Los líderes del FMI y BM señalaron que los precios de las materias primas están aumentando y corren el riesgo de impulsar aún más la inflación, "lo que afecta más a los pobres". También alertaron que las perturbaciones en los mercados financieros "seguirán empeorando si persiste el conflicto", y advirtieron que "las sanciones anunciadas en los últimos días también tendrán un importante impacto económico".

Aseguraron que están evaluando la situación y discutiendo respuestas políticas apropiadas con sus socios internacionales y, de momento, confirmaron que ambas instituciones "están trabajando juntas para apoyar a Ucrania en los frentes financiero y político y están aumentando urgentemente ese apoyo".

Medidas concretas

Los jefes del FMI y BM señalaron que han estado en contacto diario con las autoridades sobre medidas para enfrentar la crisis. Por un lado, el Fondo está respondiendo a la solicitud de financiamiento de emergencia de Ucrania a través del Instrumento de Financiamiento Rápido, que su directorio evaluaría la próxima semana. También detallaron que siguen trabajando en el programa "Stand-By" de Ucrania, que disponibiliza US$ 2.200 millones adicionales desde ahora hasta finales de junio.

En el Banco, en tanto, están preparando un paquete de apoyo de US$ 3.000 millones para los próximos meses, partiendo con una operación de apoyo presupuestario de desembolso rápido por al menos US$ 350 millones, que se presentará a la aprobación del directorio esta semana. Luego le seguirían US$ 200 millones en apoyo de la salud y la educación.

"El Banco Mundial y el FMI también están trabajando juntos para evaluar el impacto económico y financiero del conflicto y los refugiados en otros países de la región y del mundo", se lee en el comunicado, que asegura que "estamos listos para brindar mayor apoyo político, técnico y financiero a los países vecinos, según sea necesario".

Georgieva y Malpass defendieron que "la acción internacional coordinada será crucial para mitigar los riesgos y navegar por el traicionero período que se avecina". Agregaron que "esta crisis afecta la vida y los medios de vida de las personas en todo el mundo, y les ofrecemos todo nuestro apoyo".