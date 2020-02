Foxconn, el principal proveedor de Apple, recorta sus previsiones por el coronavirus

Economía

La compañía anunció que reanudará "cautelosamente" la producción en sus principales fábricas en China, que cerraron sus puertas para evitar mayores contagios.

Foxconn, el principal ensamblador de los iPhone de Apple, dijo hoy que el impacto de la crisis del coronavirus en la compañía se traducirá en unos menores ingresos anuales, que por el momento la compañía ha cifrado en un desplome de hasta el 45% en el primer trimestre, según publica Financial Times.

Asimismo, la compañía anunció que reanudará "cautelosamente" la producción en sus principales fábricas en China que cerraron sus puertas para evitar mayores contagios del coronavirus.

Foxconn comunicó a la Bolsa de valores de Taipei que, sin embargo, sus fábricas en países como Vietnam, India y México continuaron operando a plena capacidad y sus planes de expansión seguían en marcha.

Sigue los pasos de Apple

Esta revisión a la baja de sus previsiones llega tan sólo tres días después de que Apple reconociera que no será capaz de cumplir con la estimación de ventas prevista para el primer trimestre de 2020 por el coronavirus.

El fabricante del IPhone había anticipado unos ingresos de entre US$ 63 mil millones y US$67 mil millones entre enero y marzo, período equivalente al segundo trimestre de su ejercicio fiscal. La compañía no ha comunicado un nuevo rango de facturación. Apple no sólo se está viendo afectada por los problemas de producción sino también por la caída de ventas del iPhone en el mercado chino.