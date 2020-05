Francia y Alemania proponen fondo de 500 mil millones de euros para reactivar la economía de la UE

Economía

El plan pretende apoyar a los sectores y países más afectados con transferencias no reembolsables desde el presupuesto del bloque.

En un cambio de tono en relación a las discusiones previas sobre el financiamiento de la crisis económica y sanitaria y luego de sostener una reunión por videoconferencia, los líderes de Alemania y Francia propusieron ayer la creación de un fondo de 500 mil millones de euros -unos US$ 543 mil millones- para la recuperación económica los sectores y países de la Unión Europea (UE) más afectados por el coronavirus.

La iniciativa de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, no contempla créditos o préstamos, sino transferencias presupuestarias no reembolsables y propone la emisión de deuda europea por parte de la Comisión Europea, uno de los puntos sobre los que ambas potencias no habían alcanzado acuerdos en los últimos meses.

“Es necesario un esfuerzo colosal y Francia y Alemania están dispuestos a hacerlo”, dijo Merkel, pero también recalcó que “todo tiene que hacerse dentro de las reglas presupuestarias” de la Unión Europea.

Por su parte, el mandatario francés aseguró que “la crisis que vivimos es inédita y requiere y nos impone una respuesta que, para ser eficaz, debe ser colectiva y, en primer lugar, europea (...) El virus no conoce fronteras y ha golpeado a toda Europa”.

El planteamiento de las autoridades fue inmediatamente celebrada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó que el plan “reconoce el alcance y el tamaño del desafío económico al que se enfrenta Europa, y hace hincapié de forma acertada en la necesidad de trabajar en una solución con el presupuesto europeo como núcleo”.