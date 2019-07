Gian Maria Milesi-Ferretti: “Economías más abiertas como Chile quedan más expuestas al entorno”

Economía

- ¿A qué se debe la revisión a la baja del PIB de Chile para 2019?

- Simplemente al hecho de que el crecimiento en la primera parte del año ha sido más débil de lo esperado. Hay factores del sector minero que son importantes y hay debilidad de demanda externa. También afecta lo que pasa en China, considerando que un tercio de las exportaciones van a ese país, donde la demanda doméstica está débil. Esos factores van a afectar una economía abierta como la de Chile.

- ¿A qué atribuyen la recuperación de Chile en 2020 con China desacelerándose?

- Cuando se tienen factores temporales negativos y se resuelven, sube el crecimiento mecánicamente y compensa la debilidad en otra parte del año. También hay factores domésticos, porque hay una política monetaria más acomodaticia y, aunque es verdad que para China baja el crecimiento, en general habrá un alza en la expansión global. Los mercados de Chile van a tener un mejor desempeño en 2020.

- ¿Cómo ve el impacto de la ola migratoria de venezolanos en el país?

- Por un lado positivo para el producto potencial, porque hay una fuerza laboral más grande, con un nivel de capital humano elevado y que además no traen diferencias de idioma, a diferencia de la migración desde África a Europa. Esto no quiere decir que no pueda complicar la situación para algunos chilenos porque, por supuesto, un aumento de la fuerza laboral pone un poco de presión a la baja de los salarios. Pero, en general, para la economía, esto ayuda. Hay más trabajadores y más posibilidad de acceso a nuevos sectores productivos por tener más fuerza laboral a un costo más modesto.

- ¿Qué necesita América Latina para repuntar?

- La región es bien diversa y, por ello, encuentro difícil poder dar una fórmula general. Por ejemplo, Chile es economía muy abierta y Brasil tiene muchas restricciones comerciales. Vemos que las perspectivas para que la región pueda mejorar están, pero también reconocemos que hay muchos desafíos. Brasil tiene los suyos, México atraviesa períodos de incertidumbre en materia política, de corrupción y de estrategia macroeconómica. Por otro lado, Chile, Colombia y Perú tienen sus propios retos, pero han logrado más continuidad en su desempeño macro.

- ¿Se vienen tiempos difíciles?

- Esperemos que no, pero cuando hay una potencia mundial más débil es obvio que los emergentes sientan el impacto en la cantidad de exportaciones, en las importaciones y en los precios de los commodities. Lo bonito de la integración es que diversifica la economía y genera más perspectivas de crecimiento de la productividad. Pero, por supuesto, las economías abiertas, como Chile, quedan más expuestas al entorno. Creo que más apertura va a ayudar, aun cuando hay muchos desafíos específicos de cada país.