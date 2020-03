Gobierno de Argentina se enfrenta al agro y sube el impuesto a las exportaciones de soya

Economía

El objetivo de la Casa Rosada es inyectar US$ 500 millones a las arcas fiscales, para paliar la deuda pública y reactivar la economía, pero los productores rechazaron la medida.

Como una forma de paliar la deuda pública y poner en marcha a la economía nacional, Argentina gravará con una tasa de 33% a las exportaciones de soya sin procesar, el alimento para ganado elaborado a partir de semillas oleaginosas y el aceite de cocina.

La decisión, que entraría en vigencia hoy, representa un aumento de 3 puntos porcentuales respecto de los impuestos actuales, y pone al gobierno en curso de colisión con el poderoso sector rural.

El maíz y el trigo, en tanto, no tendrán alzas y se espera que su tasa se mantenga en 12%. Sin embargo, una ley aprobada en diciembre permite que los impuestos de envío de esos productos alcancen hasta un 15% de arancel.

Esta es la segunda medida del presidente Alberto Fernández sobre productos agrícolas. El mandatario ya advirtió del aumento el domingo, lo que representa un vuelco frente la relación favorable que estableció el gobierno anterior con el sector.

Medios internacionales, además, vincularon el anuncio con las medidas de la expresidenta y actual vice, Cristina Fernández, quien mantuvo en alto el nivel de impuesto sobre las exportaciones: el maíz con un 20%, el trigo con 23% y la soya alcanzó un gravamen de hasta 35%.

Reacción del agro

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del país, Luis Basterra, anunció la medida a los dirigentes de la Mesa de Enlace donde se discutió el aumento, pero hizo hincapié en que lo recaudado mediante los impuestos volverá al campo.

Así, lo que el gobierno está postulando es compensar a 42 mil pequeños productores de soya, que se encuentren más alejados de los puertos.

La Casa Rosada también ofreció bajar de 12% a 7% los gravámenes al girasol y que productos especiales que hoy pagan un 9%, como el maíz pisingallo y el girasol confitero, bajen a 5%.

Según el medio local La Nación, si la propuesta se lleva a cabo alcanzaría al 75% de los productores. Ayer, los exportadores advirtieron que enfrentan la pérdida de negocios por US$ 180 millones si esta semana no se abre el registro para exportar soya y otros productos clave del agro.

El registro para exportar se reabrió parcialmente el viernes, pero todavía siguen suspendidas las ventas al exterior de un 95% de los granos, afectando a la soya, maíz, trigo, girasol y arroz.

“En la práctica estamos hablando de una prohibición de exportaciones tal como lo establece la Organización Mundial del Comercio, y eso es cuestionable en Ginebra contra Argentina”, dijo una fuente consultada por La Nación.

Se espera que el aumento de 3 puntos porcentuales ayude a inyectar US$ 500 millones a las arcas argentinas, de acuerdo con las expectativas para la cosecha actual, estimada en aproximadamente 53,1 millones de toneladas métricas, consignó Bloomberg.

El impuesto se aplicará a la soya que se cosecha actualmente y al inventario de la temporada anterior que actualmente se almacena en silos, dijeron fuentes cercanas al asunto, según el mismo medio.

Recaudación impositiva del país sube 42,6% interanual en febrero

La recaudación fiscal de Argentina creció un 42,6% en febrero, frente al mismo mes del año anterior, al sumar 471.693,3 millones de pesos argentinos (US$ 7.582 millones), informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los ingresos tributarios argentinos están avalados básicamente por los gravámenes provenientes del consumo y del sector exportador.

"La recaudación sigue condicionada por el bajo dinamismo en el nivel de actividad y en los indicadores del mercado de trabajo. Los datos referidos al Impuesto al valor agregado (IVA) registraron en febrero una variación de 36,8% frente al mismo mes de 2019", dijo el ente recaudador.

Los recursos tributarios vinculados con el sistema de seguridad social, por su parte, aumentaron 42,8% en relación con el mismo mes del año anterior, agregó.

En detalle, el IVA, el tributo vinculado a la actividad, generó ingresos por 141.997,32 millones de pesos, un alza de 36,8% en relación con el mismo mes de 2019.

Los ingresos asociados al IVA Impositivo sumaron 106.414,08 millones de pesos, un 30,3% mayor a igual mes del año anterior.

"La variación por este concepto refleja que, si bien la caída de la economía no se profundiza, el mercado interno todavía no recupera el dinamismo", aseguró la AFIP.

Por su parte, los ingresos generados por el IVA Aduanero llegaron a 39.773,2 millones de pesos, un incremento interanual de 64,6%.

"En un escenario recesivo, evidencia la evolución en el tipo de cambio. La recaudación por este concepto se vio afectada de manera negativa por la existencia de dos días hábiles menos de recaudación que los registrados el mismo mes del año pasado", expuso el informe.

La economía argentina está inmersa en un sesgo recesivo y de alta inflación, por lo que el gobierno busca una reestructuración de deuda soberana por US$ 100 mil millones.