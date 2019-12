Gobierno de México aumenta el salario mínimo en un 20% para 2020

Economía

México aprobó un aumento de 20% al salario mínimo nacional -y de un 5% en la zona fronteriza- a partir del 1 de enero de 2020, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de alcanzar un acuerdo con las centrales obreras y los empresarios.

Así, a partir del 1 de enero de 2020, el salario mínimo pasará de 102,69 pesos mexicanos (US$ 5,4) a 123,22 pesos (US$ 6,5) al día; es decir, unos US$ 198 al mes.

Según el mandatario, se trata del mayor incremento anual en 44 años y beneficiará a 3,44 millones de trabajadores en todo el país.

“Ojalá y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo de manera gradual, sin ocasionar desequilibrios, sin que se produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada”, dijo.