Gobierno peruano asegura que "no echará marcha atrás" con el proyecto minero Tía María

El ministro de Economía, Carlos Oliva, en entrevista con Gestión explicó que, a su juicio, la actualización de la ley de minería que propondrá el gobierno del presidente Martín Vizcarra debe darse muy pronto, en el marco de las protestas por el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, en Arequipa.

- Uno de los temas del 28 de julio fue el anuncio de actualizar la Ley de Minería. Esta decisión puede significar la paralización de las inversiones hasta que se conozca la nueva norma. ¿Qué tan rápido se tendría que aprobar?

- Tiene que ser sumamente rápido, en estos cinco meses tendríamos que tenerla resuelta. Uno de los temas que ha tenido la Ley de Minería, por lo mismo que es muy antigua, es que hubo una serie de parches y estos no han sido a veces consistentes entre sí.

- ¿Se daría marcha atrás con la licencia de construcción entregada al proyecto Tía María?

- La expectativa es que no se dé marcha atrás. Lo que ha pasado es un trámite administrativo. Cuando el Gobierno emite cualquier norma, la gente puede decir que está mal. Eso es de alguna manera lo que está pasando. Ahora lo que corresponde al Ministerio de Energía y Minas (MEM) es aceptar esa petición, evaluarla y demostrar que la decisión que se tomó es la correcta. Lo que queda es demostrar que se hizo en el marco de la ley.

Tal es así que propusimos el año pasado solucionar uno de los parches vinculados a los convenios tributarios. Creemos que es el momento para hacer una Ley de Minería donde tengamos una norma consistente que tome en cuenta todos los procesos claves.

- ¿Cuáles son los procesos claves para el sector?

- Primero que facilite la inversión; y, segundo, que tenga claridad con los temas ambientales.

- ¿Que sea vinculante la consulta previa?

- No. Lo que tenemos ahora es que hay cuatro procesos de consulta previa cuando se empieza a ver un proyecto minero. No tiene sentido. La consulta previa debería tener un momento preciso y es ahí donde se toma o no la decisión. En todo caso, especificar en qué excepciones corresponde tener una segunda consulta previa. Esa es una de las cosas donde se deberían tener claridad.

